Twitter Tangguhkan 58 Juta Akun per Q4 2017

Twitter menangguhkan setidaknya 58 juta akun pada kuartal akhir 2017, menurut data yang didapatkan oleh Associated Press.Angka ini menunjukkan komitmen Twitter untuk melawan akun jahat atau mencurigakan setelah diketahui adanya kampanye penyebaran informasi palsu oleh Rusia selama kampanye pemilu presiden Amerika Serikat pada 2016.Minggu lalu, Twitter mengonfirmasi pada Washington Post bahwa mereka telah menangguhkan 70 juta akun pada bulan Mei dan Juni.Banyaknya akun yang ditangguhkan oleh Twitter memunculkan pertanyaan apakah hal ini dapat memengaruhi pertumbuhan pengguna Twitter dan apakah mereka seharusnya memeringatkan investor sejak duluSejak lama, Twitter kesulitan untuk menambahkan jumlah pengguna, terutama jika dibandingkan dengan media sosial seperti Instagram dan Facebook.Keputusan Twitter untuk menangguhkan banyak akun menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan "kualitas informasi" pada platform-nya, yang merupakan usaha mereka untuk mengatasi akun palsu, bot, informasi palsu dan masalah lainnya.Masalah-masalah ini banyak ditemukan di Twitter dan media sosial lain, terutama selama kampanye pemilu presiden AS pada 2016.Jumlah akun yang ditangguhkan oleh Twiter naik drastis pada kuartal empat tahun lalu. Pada akhir Oktober lalu, Twitter diperkirakan menangguhkan 15 juta akun. Angka ini naik dua per tiga menjadi lebih dari 25 juta pada bulan Desember.Twitter menolak untuk berkomentar terkait laporan ini. Namun, para eksekutif mereka menyebutkan bahwa prioritas utama mereka saat ini adalah untuk membersihkan platform media sosial mereka.Mereka juga mengakui, keputusan ini mungkin akan memengaruhi jumlah total pengguna mereka.(MMI)