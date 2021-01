3 Berita Teknologi Terpopuler, Biden Dorong Investasi di AS hingga Twitter Presiden AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Joe Biden telah resmi menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS) ke-46, setelah mengalahkan Donald Trump Jr. dalam pemilihan presiden yang berlangsung pada tanggal 3 November 2020 lalu.Administrasi Presiden Joe Biden telah mempersiapkan sejumlah kebijakan untuk kemajuan AS, termasuk terkait dengan perang dagang dengan Tiongkok. Salah satunya dengan mendorong investasi untuk sektor teknologi di dalam negeri, yang menjadi salah satu berita teknologi terpopuler di Medcom.id.Informasi ini juga didampingi oleh dua informasi teknologi lain yang paling banyak diakses pembaca Medcom.id. Berikut ini tiga berita terpopuler dari kanal Teknologi di Medcom.id yang mungkin terlewatkan kemarin.Pilihan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden untuk mengepalai National Economic Council Brian Deese menyebut bahwa administrasi baru akan berjuang untuk supremasi teknologi dengan membangun kembali kekuatan utamanya.Selagi menjanjikan industri teknologi bahwa administrasi Biden akan mengembalikan ilmu pengetahuan pada dasar pengambilan keputusan, Deese menyebut persaingan antara AS dan Tiongkok masih akan berlangsung.Joe Biden dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46, menandakan bahwa sang presiden bakal kembali memegang akun Twitter resmi Presiden AS @POTUS yang menjadi salah satu media komunikasi digital.Diketahui sebelumnya bahwa akun Twitter @POTUS sempat dibuat Twitter langsung menghapus cuitan yang diunggah Donald Trump sebagai Presiden AS bulan lalu. Hal ini dipicu kerusuhan di gedung parlemen Amerika Serikat yang dipicu unggahan provokatif dan hoaks oleh Trump. Twitter dilaporkan telah melakukan reset terhadap akun remsi Presiden AS tersebut.Kehadiran Poco M3 pada akhir bulan Januari mendatang akan memeriahkan pasar smartphone kelas entry-level, dan kini beredar lebih banyak informasi menyoal Poco M3. Selain itu, informasi menyoal warna baru Samsung Galaxy S21+ yaitu Phantom Green beredar di internet.Tidak ketinggalan ulasan terkait performa Intel Core Gen-10 H-Series di Asus ROG Zephyrus M15 yang juga menarik perhatian pembaca Medcom.id.(MMI)