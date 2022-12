Kolaborasi Banyak Pihak Demi Hadapi Tantangan 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Toba: Teknologi digital terdepan berperan penting dalam membangun ‘mesin utama’ dalam mendorong momentum transformasi digital Indonesia di tengah berbagai tantangan. Dari pemulihan pandemi yang berkepanjangan, resesi ekonomi global, hingga perubahan iklim.Tantangan dan peluang telah dibahas selama acara Huawei ICT Outlook 2022 di kampus IT Del di Sumatera Utara. Selain pandemi yang belum selesai, Indonesia diprediksi juga akan menghadapi sejumlah tantangan besar di tahun 2022.Isu perubahan iklim dan transisi energi untuk mencapai target emisi nol karbon, disrupsi teknologi digital, dan gejolak geopolitik yang dapat memicu krisis pangan dan keuangan.Kesuksesan Presidensi KTT G20 dan terpilihnya Indonesia sebagai pemimpin ASEAN tahun 2023 di sisi lain memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional sesuai target pemerintah yakni menjadi USD146 miliar pada tahun 2025.Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, industri, dunia pendidikan, komunitas dan media dalam melakukan transfer pengetahuan dan teknologi terus digiatkan oleh Huawei.Upaya ini dilakukan dengan pemahaman akan main terakselerasinya transformasi digital di Indonesia dan makin mendesaknya kebutuhan akan konektivitas jaringan broadband, peningkatan adopsi teknologi-teknologi terdepan seperti AI, Big Data dan Cloud, serta telah dimulainya komersialisasi layanan 5G."Seiring dengan digitalisasi yang masif, aspek keamanan siber dalam membangun ekosistem digital Indonesia juga penting. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang terkoordinasi dan dekat, serta berbagi informasi antara pemangku kepentingan berdasarkan standar umum, terutama dalam hal tata kelola, kemampuan teknis dan sertifikasi," kata Jacky Chen, CEO Huawei Indonesia.Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga hadir secara virtual mengungkapkan bahwa kesuksesan Indonesia di ajang G20 telah mendorong minat investor untuk berinvestasi ke dalam negeri, yang akan memicu pertumbuhan ekonomi di tahun 2023."Indonesia diprediksi akan mencapai produk domestik bruto sebesar USD3 triliun dan meningkatkan pendapatan per kapita dari USD4 ribu saat ini hingga USD10 ribu pada tahun 2030. Untuk mewujudkannya, Indonesia akan menjaga pertumbuhan ekonomi antara 5,5 persen dan 6,5 persen dan akan terus meningkatkan efisiensi perekonomian melalui digitalisasi," sambung Luhut.Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga hadir secara virtual menyampaikan Indonesia akan terus mendorong digitalisasi dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air untuk mempromosikan potensi Indonesia di tingkat manca negara."Sekarang kita ada dalam satu transisi di mana digitalisasi mendorong transformasi. Tentu pengembangan itu, memerlukan kolaborasi Pentahelix termasuk dengan industri seperti Huawei Indonesia, akademisi, dan media untuk memastikan kontinuitas transformasi digital terus berlangsung ke depan," kata Sandi."Hal ini seiring dengan upaya mendorong UMKM agar mampu Go Digital dan naik kelas, dalam rangka penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja dengan target 1,1 juta lapangan kerja di tahun 2022 dan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024,” tegas Sandiaga Uno.Percepatan transformasi digital juga harus dibarengi dengan antisipasi ancaman keamanan siber. Hinsa Siburian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan pemanfaatan ruang siber membutuhkan sinergi berbagai pihak untuk menjaga ruang siber.Dalam acara Huawei Media Camp 2022 di Toba, Sumatera Utara, Huawei dan rombongan media juga menyempatkan mengunjungi IT Del. Arnaldo Marulitua Sinaga, Rektor IT Del merasa terhormat dapat menjadi bagian dari tonggak penting dari berbagai inisiatif persiapan talenta digital, pengembangan AI dan penguatan keamanan siber di Indonesia.“Selama ini IT Del dan Huawei telah bersinergi untuk melaksanakan dan menerapkan teknologi pembelajaran online, serta pengembangan transformasi di bidang pendidikan. Harapannya dapat dihasilkan peningkatan keahlian, pengurangan kesenjangan kebutuhan industri dalam menghadapi era transformasi digital, peningkatan sumber daya lokal bersertifikat, pengembangan ekosistem dalam meningkatkan daya saing secara global, serta pembangunan platform untuk kecerdasan buatan (AI),” pungkas Arnaldo.