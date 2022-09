Bikin Aktivitas Lebih Seru dengan FlexCam, HP Lain Lewat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mencari angle yang tepat adalah salah satu hal rumit saat bikin konten. Pasalnya, beda kegiatan yang ingin dijadikan konten, beda juga angle yang harus dipilih.Dalam hal ini, perangkat lipat dapat menjadi solusi berkat fleksibilitas yang tidak dapat ditemui di smartphone biasa pada umumnya. Hal tersebut pun benar-benar ditunjukkan oleh Galaxy Z Flip4 5G yang punya FlexCam untuk membantu kamu bikin konten multi-angle dengan mudah apa pun aktivitas yang sedang dilakukan.“Berbagi aktivitas pribadi dan mengetahui aktivitas teman masih jadi salah satu alasan utama orang-orang Indonesia untuk pakai media sosial, sehingga bikin konten jadi salah satu cara bagi kita untuk membuat kegiatan yang dijalani menjadi semakin berarti.""Memahami perilaku tersebut, Galaxy Z Flip4 5G punya fitur FlexCam yang membuat pengguna bisa memaksimalkan kreativitasnya dalam menciptakan konten terbaik sambil tetap berkegiatan dengan maksimal,” ujar Verry Octavianus, Product Marketing Manager Samsung Mobile Experience, Samsung Electronics Indonesia.Berikut 3 aktivitas yang akan semakin seru untuk dijalani dengan bikin konten pakai FlexCam:Kamu tim olahraga sendiri atau bareng teman? Kalau kamu suka olahraga sendiri, salah satu keuntungan yang bisa kamu dapat adalah keleluasaan lebih dalam menentukan jenis, intensitas, hingga durasi olahraga yang kamu lakukan.Olahraga sendiri pun bisa membuat kamu lebih fokus dan memperkuat motivasi dalam diri untuk terus berolahraga secara konsisten. Namun, saat olahraga sendiri, kamu mungkin akan kesulitan dalam merekam aktivitas olahraga yang penting untuk melihat perkembangan kamu dari waktu ke waktu.Namun, sekarang tak perlu khawatir karena FlexCam dari Galaxy Z Flip4 5G akan memudahkan kamu dalam mengabadikan momen olahraga walaupun kamu sedang melakukannya sendirian. Mau dapat full body shot untuk melihat sikap tubuh kamu secara keseluruhan? Bisa! Misalnya, saat kamu sedang workout di gym atau yoga di rumah, kamu bisa menaruh perangkat di lantai.Lalu, saat kamu sedang latihan tenis sendiri dengan coach pribadi, kamu bisa meletakkan perangkat di bench terdekat. Kamu pun bisa memotret maupun merekam video secara hands-free pakai palm gesture yang responsif, jadi tak perlu repot-repot menyentuh perangkat dengan tangan yang basah karena keringat.Saat traveling, overpacking atau terlalu banyak barang bawaan saat bepergian adalah salah satu hal yang perlu kamu hindari supaya liburan jadi lebih nyaman.Berkat desain yang compact dan pocketable, kamu bisa simpan perangkat ini di kantong atau tas kecil dengan nyaman. Hal ini sangat berguna saat kamu banyak melakukan outdoor activity seperti trekking atau hiking ketika liburan.Selain itu, dengan FlexCam, kamu bisa pakai Galaxy Z Flip4 5G layaknya handycam untuk ambil berbagai angle dari rute yang kamu lalui dengan lebih leluasa. Kamu pun tak perlu khawatir jika tiba-tiba hujan karena Galaxy Z Flip4 5G punya durability terbaik berkat sertifikasi tahan air IPX8.Fitur FlexCam yang seperti menghadirkan built-in tripod untuk Galaxy Z Flip4 5G juga bisa kamu pakai untuk bikin konten-konten epic lainnya saat liburan. Misalnya, kamu bisa bikin timelapse akan sunrise atau sunset dari atas bukit atau balkon tempat menginap cukup dengan meletakkan perangkat di permukaan yang datar dan tentukan angle yang sesuai. Kamu juga bisa selfie atau wefie di curug secara hands-free dengan menaruh perangkat di bebatuan.Saat nongkrong dengan teman, biasanya akan ada yang semangat foto-foto untuk di-post di story. Apakah kamu termasuk salah satunya? Kalau iya, berarti Galaxy Z Flip4 5G cocok banget buat kamu.Misalnya, kamu lagi nongkrong di kafe atau restoran. Dengan pakai FlexCam, kamu bisa foto makanan atau minuman dari berbagai angle, baik itu high angle atau eye level, dengan posisi tangan yang lebih natural.Jika tempat itu punya banyak spot foto lucu, kamu bisa menyesuaikan sudut tekukan pada Flex Mode sehingga bisa memunculkan berbagai sudut pengambilan foto yang berbeda. Jadi bisa sesuaikan saja mana angle terbaikmu.Galaxy Z Flip4 5G juga punya desain eye-catching yang cocok untuk jadi penunjang OOTD. Supaya Galaxy Z Flip4 5G kamu makin stand out, kamu bisa melengkapinya dengan berbagai aksesori unik yang bisa dikustomisasi sesuai keinginan.Jadi, kamu bisa flexing memamerkan Galaxy Z Flip4 5G yang kamu banget dan tampil beda dari yang lain, yaitu aksesoris yang berkolaborasi dengan beberapa local brand kekinian seperti IKYK (I Know You Know), Samsung mengeluarkan koleksi terbatas IKYK Limited Pleats Micro Bag dengan 3 warna ekslusif yang matching dengan Galaxy Z Flip4 5G kamu dilengkapi dengan sticker yang dapat kamu hias di case Galaxy Z Flip4 5G.Lalu, tas Pattern Bag berkolaborasi dengan CALLA The Label dengan desain kekinian dan warna colorful yang dapat dipadukan dengan OOTD kamu, serta tas unik Micro + Strap Bag ekslusif berkolaborasi dengan BYO dengan 3 warna yaitu Black, Beige, dan Bora Purple. Seluruh kolaborasi ini bisa kamu dapatkan hingga 18 September 2022.Galaxy Z Flip4 5G bisa kamu miliki dengan harga Rp13.999.000 (8GB/128GB), Rp14.999.000 (8GB/256GB), dan Rp16.999.000 (8GB/512GB) dengan pilihan warna trendy Bora Purple, Graphite, Pink Gold, dan Blue.Konsumen bisa menikmati keuntungan senilai total lebih dari Rp4.400.000 yang terdiri dari cashback hingga Rp1.000.000 untuk Purchase with Purchase dan Trade In, paket data hingga 840GB yang berlaku 12 bulan, cashback dari mitra bank hingga Rp750.000, 1 Year Full Protection by Samsung Care+ senilai Rp2.739.000, serta cicilan 0% hingga 24 bulan.