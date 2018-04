ZTE Dilarang Beli Produk AS

Pemerintah Amerika Serikat melarang ZTE membeli hardware atau software dari persuahaan AS.Alasannya karena mereka tidak melakukan apa yang telah mereka janjikan ketika mengaku bersalah telah mengirimkan perangkat dari AS ke Iran dan Korea Utara secara ilegal.Departemen Perdagangan AS mengatakan, ZTE masih memberikan bonus pada karyawan yang mengirimkan produk secara ilegal ini, meski mereka mengatakan tidak akan melakukan itu. Tidak hanya itu, dari 35 karyawan senior yang terlibat dalam kegiatan ilegal itu, hanya 4 orang yang dipecat.Sekarang, ZTE mengeluarkan pernyataan terkait keputusan AS tersebut. ZTE berkata, mereka berusaha untuk mematuhi peraturan AS dan telah mengeluarkan sumber daya yang tidak sedikit untuk mematuhi peraturan ekspor."Larangan ini tidak hanya akan memengaruhi keberlangsungan dan pengembangan ZTE, tapi juga mengganggu bisnis semua rekan ZTE, termasuk banyak perusahaan AS," kata ZTE seperti yang dikutip dari The Verge.Lebih lanjut ZTE menyebutkan, mereka bisa saja membawa masalah ini pengadilan untuk "melindungi hak dan kepentingan perusahaan kami, pekerja kami dan pemegang saham kami dan juga untuk memenuhi kewajiban dan tangung jawab kami pada pelanggan global, pengguna, rekan dan penyuplai kami."Sebuah memo internal yang bocor menunjukkan bahwa ZTE telah membuat krisis tim untuk mengatasi masalah ini.Sementara itu, Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris telah mengeluarkan surat pada operator telekomunikasi, memeringatkan mereka untuk tidak menggunakan peralatan atau layanan dari ZTE atas dasar kekhawatiran keamanan nasional.Badan pengawas itu menyebutkan, salah satu alasan mereka mengeluarkan surat itu adalah karena tanggapan ZTE pada sanksi dari AS. Alasan lainnya adalah karena mereka khawatir akan adanya "interferensi eksternal" di sistem dalam negeri mereka dari Tiongkok.(MMI)