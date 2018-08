Distribusi Smartphone di Tiongkok Meningkat 2,2%

: Menurut laporan terbaru, pendistribusian smartphone di pasar Tiongkok mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 2,2 persen per tahun, serta peningkatan sebesar 10 persen pada basis sekuensial hingga mencapai 94,2 juta unit.Selama kuartal pertama, pendistribusian perangkat komunikasi di Tiongkok dilaporkan menurun sebesar 2,9 persen per tahun, dan dengan jumlah kurang dari 100 juta unit dalam satu kuartal untuk pertama kali sejak 2013. Bahkan, jumlah ponsel yang didaftarkan di Tiongkok dari Januari selama bulan Maret mencapai kurang dari 90 juta unit.Pada kuartal kedua di pasar Tiongkok dilaporkan lebih baik, dan dipimpin oleh peningkatan pendistribusian oleh produsen domestik termasuk Huawei, Xiaomi, Oppo dan Vivo.Keempat produsen tersebut dilaporkan mengalami peningkatan pendistribusian sebesar 10 persen atau lebih pada kuartal keempat, jika dibandingkan kuartal pertama di negera tersebut.Laporan tersebut juga mencatat bahwa penjualan Apple iPhone X , iPhone 8 Plus dan iPhone 8 mengalami penurunan pada basis sekuensial, serupa iPhone lama lainnya.Hal ini diperkirakan karena konsumen Tiongkok mempersiapkan uang mereka dan menunggu peluncurkan model iPhone 2018 mendatang.Selain itu, laporan ini juga menyebut bahwa Apple dapat menduduki salah satu posisi pada datar lima merek terpopuler di Tiongkok pada laporan pertumbuhan pendistribusian selama pertengahan tahun pertama pada tahun 2018 ini.Berkat tiga model baru yang akan Apple luncurkan pada bulan September mendatang, laporan tersebut menyebut bahwa Apple seharusnya melaporkan pertumbuhan sebesar dua angka di Tiongkok untuk kuartal tiga dan empat. Xiaomi diprediksi akan melaporkan pendistribusian tanpa pertumbuhan untuk pertengahan tahun pertama ini.Sementara itu, Huawei, Oppo dan Vivo diperkirakan akan mengalami penurutan dengan persentase angka tunggal bahkan ganda secara domestik selama dua kuartal terakhir pada tahun fiskal 2018. Secara global, Huawei berhasil melampaui Apple menjadi produsen smartphone terbesar kedua di dunia.Huawei melaporkan telah mendistribusikan sebanyak 54,2 juta ponsel di seluruh dunia selama periode dari bulan April hingga Juni. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendistribusian iPhone sebanyak 41,3 juta unit selama periode yang sama.(MMI)