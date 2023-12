Semangat Simplify to Amplify dari Blibli untuk Masyarakat

Advertisement

Jakata: Indonesia merupakan negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Mengacu pada hasil studi Google, Temasek, dan Bain, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai Rp1.147 triliun tahun 2022, atau sekitar 6 persen dari total PDB Indonesia tahun yang sama.Ini berarti terdapat pertumbuhan 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan setara dengan hampir 40 persen pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara. Dalam tiga tahun terakhir, nilainya meningkat hampir dua kali lipat.Sementara itu, sektor e-commerce juga ditaksir bernilai Rp883 triliun tahun 2022 atau 77 persen dari total nilai ekonomi digital. Angka ini tumbuh 22 persen dari tahun sebelumnya. Faktor pendukungnya adalah akses belanja yang mudah via ecommerce, ditambah banyaknya promosi atau potongan harga yang gencar dilakukan oleh hampir seluruh pemain besar.Kita juga sudah mengenal momen promo besar-besaran yang memanfaatkan tanggal dan bulan yang sama, Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional). Selain promosi, salah satu ecommerce terbesar di Indonesia, Blibli juga melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan pelayanan dan pengalaman belanja masyarakat.Sebagai omnichannel commerce, ia juga telah memiliki reputasi yang kuat pada kategori barang elektronik. Ekosistem terintegrasi dan jaminan produk 100% original membuat Blibli punya basis penggunanya yang besar.Salah satu contoh pengalaman omnichannel dan semangat Simplify to Amplify untuk kemudahan belanja produk mereka perlihatkan dalam kerja sama anak usahanya, Blibli Omnichannel Group (Blibli OMG) menjalin kerja sama dengan PT Mitra Care Indonesia.Kemitraan keduanya menghadirkan drop-off point untuk layanan service berkualitas untuk produk Apple, sehingga konsumen bisa dilayani oleh seluruh jaringan ritel Hello Store. Saat ini, Hello Store tersebar di sembilan lokasi seluruh Indonesia.Langkah ini akan menyediakan kepercayaan dan kenyaman bagi pelanggan untuk mendapatkan produk Apple lewat Blibli. Beberapa fasilitas yang didapatkan ketika konsumen membeli produk Apple mereka via Blibli adalah buyback guarantee, garansi resmi di semua channel service Apple di seluruh Indonesia, serta tambahan proteksi hingga 12 bulan.Dengan demikian, konsumen bisa mendapatkan produk Apple terbaru sekaligus dijamin layanan perbaikannya oleh solusi service terpercaya. Layanan garansi berlaku di semua channel service Apple di seluruh Indonesia, jadi konsumen tak perlu takut perangkatnya akan ditolak saat ingin melakukan perbaikan.Blibli juga terhubung dengan beragam partner pembayaran ternama di Indonesia, membuatnya punya opsi pembayaran yang lengkap dan seamless. Kemudahan cara pembayaran ini juga semakin lengkap berkat kehadiran Blibli Tiket PayLater dan Blibli Tiket Rewards. Pengguna bisa mengumpulkan poin dengan benefit berlipat ganda di ekosistem Blibli Tiket.Sejak awal, Blibli mengunggulkan kemampuan O2O (Online to Offline). Untuk mereka yang tidak ingin datang ke toko, bisa memanfaatkan layanan 2 jam sampai. Setelah check out pesanan, konsumen hanya perlu memilih pengiriman 2 jam sampai, kemudian duduk manis menunggu pesanan datang.Untuk mereka yang sedang diluar dan ingin mendapatkan pesanannya lebih cepat, lewat Click & Collect, konsumen bisa mengambil pesanan sendiri setelah melakukan pembelian via aplikasi Blibli. Tanpa perlu menunggu kurir pengiriman, mereka dapat menentukan sendiri waktu dan lokasi pengambilan pesanan.Tanpa aplikasi pun, konsumen bisa merasakan Blibli Instore, pengalaman belanja secara langsung di toko sekaligus membawa produknya pulang. Memanfaatkan mesin kios yang tersedia, konsumen tetap bisa mendapatkan benefit yang sama seperti lewat aplikasi, seperti cicilan 0% dari 16 bank, metode pembayaran fleksibel, loyalty program dalam bentuk Blibli Tiket Rewards, berbagai promo menarik dari Blibli, serta Customer Care yang siap melayani 24/7.