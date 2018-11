Sebagian Pengguna iPhone tak Bisa Masuk ke Apple ID

melalui situs resminya, Apple memperingatkan konsumen bahwa iPhone model X mungkin mengalami permasalahan sentuhan akibat komponen yang mengalami kegagalan pada modul layar. Apple menyebut hal ini berarti layar atau bagian dari layar tidak merespons pada sentuhan, serta layar berpeluang untuk bereaksi meski tidak disentuh.

Sejumlah pengguna mengaku terkunci dari akun Apple ID mereka sejak 12 November lalu, tanpa informasi terkait penyebab terjadinya permasalahan ini. Pengguna yang mengalami permasalahan ini berbondong-bondong menyuarakan kekesalan mereka di Twitter.Informasi yang dilaporkan Phone Arena menyebut bahwa pemilik akun Apple ID tersebut dipaksa keluar dari akun untuk alasan keamanan. Selain itu, pemilik akun juga diharuskan untuk melakukan reset password via opsi Unlock Account.Diduga, masalah ini muncul ketika pengguna sedang melakukan hal-hal tidak terkait keamanan, seperti mendengarkan lagu via Apple Music di iPhone atau menonton konten via Apple TV. Hingga saat ini, Apple belum mengeluarkan tanggapan resminya atau mengonfirmasi permasalahan ini, yang terjadi secara global.Namun kepada Apple Insider, salah satu pegawai Apple menyebut bahwa saat ini, permasalahan tersebut diperkirakan tidak disebabkan oleh bug. Dia juga mengatakan, permasalahan ini hanya mempengaruhi sebagian kecil dari pemilik akun Apple ID.Ini bukan satu-satunya masalah yang pengguna iPhone hadapi belakangan. Kemarin,Apple tidak melulu mengalami masalah. Sebelumnya, Apple dilaporkan mendaftarkan dokumen paten baru, menampilkan iPhone dengan lubang pada layar sebagai tempat untuk kamera. Dokumen paten dengan judul Integrated Camera Window ini didaftarkan Apple di United States Patent and Trademark Office pada bulan Juni 2018 lalu.