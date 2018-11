Pemerintah AS Dorong Sekutu tak Gunakan Huawei

Pemerintah Amerika Serikat mendorong negara sekutunya untuk berhenti menggunakan perangkat Huawei atas alasan keamanan, menurut laporan Wall Street Journal.Para narasumber mengklaim bahwa perwakilan pemerintah AS telah bertemu dengan rekan mereka di Jerman, jepang, dan Italia.Selain itu, mereka juga mempertimbangkan untuk memberikan insentif bagi negara-negara yang memutuskan untuk tidak menggunakan peralatan dari perusahaan asal Tiongkok itu.Tahun ini, AS telah melarang penggunaan perangkat Huawei di kalangan pemerintah. Selain itu, mereka juga melarang toko retail di markas militer untuk menjual perangkat Huawei. Namun, hal ini dirasa belum cukup.Ada kekahwatiran bahwa markas AS di luar negeri menjadi rentan diretas karena jaringan telekomunikasi di negara lain menggunakan perangkat Huawei. Selain itu, penyediaan jaringan 5G juga memunculkan kekhawatiran keamanan, lapor The Verge.Kekhawatiran akan adanya celah keamanan di perangkat telekomunikasi buatan Tiongkok telah ada sebelum Donald Trump menjabat sebagai presiden.Namun, hubungan AS dan Tiongkok yang memburuk akibat Trump membuat kekhawatiran akan serangan siber dari Tiongkok menjadi semakin nyata.Huawei menegaskan bahwa mereka beroperasi secara mandiri, terbebas dari pengaruh pemerintah. Walaupun begitu, hal ini tidak membuat ketakutan pemerintah AS padam.Untuk mengatasi masalah kepercayaan ini, Huawei membuka pusat di Inggris yang berfungsi untuk memeriksa peralatan mereka.Fasilitas ini berfungsi menunjukkan bahwa tidak ada pintu belakang (backdoor) atau celah keamanan lain pada perangkat mereka. Fasilitas serupa dibuka di Jerman bulan ini. Meskipun begitu, pemerintah AS merasa hal ini masih belum cukup.Sebagai jawaban atas artikel WSJ, Huawei mengaku terkejut dan khawatir akan keputusan pemerintah AS untuk memengaruhi pemerintahan negara sekutunya."Jika satu pemerintah berusaha mengatur apa yang ada di luar yurisdiksinya, aktivitas itu seharusnya tidak dilanjutkan," kata mereka.(MMI)