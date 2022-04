PC Game Pass Microsoft Resmi Tersedia di Indonesia, Langganan Mulai dari Rp15 Ribu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Setelah sebelumnya menggelar tahap uji coba di Indonesia dan empat negara lain di Asia Tenggara kini Microsoft sudah resmi meluncurkan layanan PC Game Pass. Harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau mulai dari Rp15.000 di promo tiga bulan pertama dan menjadi Rp50.000 per bulan setelahnya.Pelanggan PC kini memainkan ratusan game PC Microsoft termasuk dari katalog milik Xbox Game Studios, Bethesda, dan EA Play. Microsoft menyebut ada lebih dari 100 game lintas genre termasuk terbaru yang bisa dimainkan.“Tujuan kami adalah menghadirkan PC Game Pass ke lebih banyak negara di mana Windows tersedia untuk membantu kami menjangkau lebih dari 3 miliar gamer di seluruh dunia,” ujar Xbox Asia Business Lead, Jeremy Hinton.“Kami memulai awal yang kuat di Asia Tenggara, di mana kami melihat permintaan yang besar untuk PC Game Pass selama periode pratinjau. Kami mendengarkan para gamer dan selalu berupaya untuk meningkatkan pengalaman gaming. Dengan memperbanyak pilihan game lintas genre serta memberikan dukungan bahasa yang lebih baik,” jelasnya.Beberapa game unggulan yang ditawarkan oleh PC Game Pass adalah Age of Empires IV, Back 4 Blood, Forza Horizon 5, Marvel’s Guardian of the Galaxy, Hades, Minecraft, Sea of Thieves, dan Microsoft Flight Simulator.Pilihan game yang disediakan juga mencakup rilis Xbox Game Studios baru pada hari pertama seperti Halo Infinite, serta game ikonik seperti DOOM, Wolfenstein, Dishonored, dan The Evil Within dari Bethesda Softworks, game independen, serta blockbuster. Di EA Play juga menyediakan franchise unggulan mereka seperti FIFA, Battlefield, The Sims, dan Mass Effect.PC Games Pass sebenarnya serupa dengan Xbox Game Pass namun ditujukan khusus bagi pengguna PC. Layanan ini merupakan bagian dari model bisnis Microsoft Xbox lewat sistem berlangganan atau subscription.Jadi pengguna PC yang berlangganan PC Game Pass akan bisa memainkan game dari katalog milik Microsoft Xbox tanpa harus membeli game tersebut. Mereka cukup berlangganan dan download game tersebut untuk dimainkan selama spesifikasi PC memenuhi prasyarat game.