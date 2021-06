Asus Perkenalkan ZenBook Pro Duo 15 OLED

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Asus memperkenalkan ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), laptop yang diklaim Asus dirancang khusus untuk menunjang seluruh kebutuhan kreator konten, dan merupakan laptop generasi kedua dari laptop layar ganda ZenBook Pro Duo.“Melalui ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), ASUS menghadirkan kenyamanan menggunakan layar ganda pada laptop yang portabel untuk para content creator profesional,” ujar Regional Director Southeast Asia Jimmy Lin.Berbeda dengan pendahulunya, ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) mengusung desain baru dengan layar kedua atau ScreenPad Plus berukuran 14-inci, yang juga dilengkapi dengan mekanisme khusus.Asus menjelaskan bahwa mekanisme ini memungkinkan layar kedua di ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) untuk dapat terangkat dan membentuk sudut 9,5 derajat terhadap bodinya. Soal dapur pacu, Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) didukung oleh prosesor High Performance 10th Gen Intel Core dengan konfigurasi 8 core dan 16 thread.Chipset ini didampingi oleh chip grafis NVIDIA GeForce RTX 3070, serta didukung sistem pendingin Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) dan ErgoLift Hinge. Sistem AAS Plus dan Ergolift Hinge memungkinkan ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) berfungsi dengan tingkat aliran udara hingga 36 persen lebih baik dari pendahulunya.Selain itu, ScreenPad Plus pada Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) ini kompatibel dengan stylus karya Asus, yaitu Asus Pen terbaru, dengan fitur 4096 pressure-level. Asus juga mengklaim bahwa stylus terbarunya ini kompatibel dengan software ScreenXpert 2.ScreenXpert 2 hadir dengan banyak peningkatan dari generasi sebelumnya, termasuk pada desain antarmuka yang kini tampil lebih interaktif dan mudah digunakan, serupa antarmuka smartphone, dan dilengkapi fitur baru bernama Control Panels.Fitur Control Panel ini juga mampu menampilkan panel kendali khusus saat pengguna ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) menjalankan aplikasi Adobe After Effect, Premiere Pro, Photoshop, atau Lightroom Classic.Soal konektivitas, ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) mengandalkan modul WiFi 6 (802.11ax), HDMI dan USB Type-A, serta Thunderbolt 3 dengan interface USB Type-C yang juga juga dapat digunakan sebagai sarana pengisian daya melalui teknologi USB Power Delivery.ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) telah dilengkapi dengan Windows 10 Home dan sudah berbekal Microsoft Office Pre-Installed. Laptop yang hadir dalam warna Celestial Blue ini ditawarkan dengan harga Rp42.999.000 untuk varian Intel Core i7, Windows 10 Home dan OPI, serta Rp50.999.000 untuk varian Intel Core i9 dan Windows 10 Pro.(MMI)