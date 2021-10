Berita Teknologi Terpopuler, dari Facebook Down hingga Ocehan Pengguna di Twitter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Selasa, 5 Oktober 2021 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Pengguna aplikasi milik Facebook Inc yang terdiri dari WhatsApp, Facebook, FB Messenger, dan Instagram di dunia sempat mengalami masalah yang sama tadi malam, Senin, 4 Oktober 2021.Permasalahan ini cukup serius karena bukan hanya pengguna di Indonesia tapi pengguna sejumlah negara juga merasakan hal yang sama. Kabar ini langsung menjadi pemberitaan sejumlah media internasional.Baca “Waduh WhatsApp, Facebook, Instagram Down, Terasa?” di sini Sekali lagi semua aplikasi milik Facebook Inc yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp down. Hal ini membuat netizen di berbagai dunia curhat di media sosial lain yaitu Twitter, bahkan Facebook harus mengumumkan masalah ini di platform milik kompetitornya.Facebook, Instagram, dan WhatsApp dilaporkan down pada kisaran pukul 23.00 WIB dan hal ini sudah dikonfirmasi langsung akun Twitter resmi milik Facebook. Mereka mengatakan masih dalam proses perbaikan sehingga belum memberikan informasi masalah yang ditemukan.Baca “Facebook, Instagram, WhatsApp Down, Netizen Curhat di Twitter” di sini Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Senin, 4 Oktober 2021 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Baca “Berita Teknologi Terpopuler, dari Update Apple hingga Informasi Microsoft Office 2021” di sini