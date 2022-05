Berita Teknologi Terpopuler, dari Cara Screenshot di Laptop hingga Sky: Children of the Light

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Minggu, 30 Mei 2022 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Melakukan screenshot (ss) di laptop atau komputer bisa dilakukan dengan mudah tanpa perlu menggunakan software tambahan. Berikut ini cara screenshot di laptop atau komputer baik di sistem operasi Windows maupun macOS.Pengguna laptop masih sering kesulitan melakukan screenshot atau tangkap layar. Pasalnya, tangkap layar di laptop tidak sepraktis di smartphone.Baca “6 Cara Screenshot di Laptop Mudah dan Cepat Tanpa Aplikasi” di sini Intel telah resmi memperkenalkan jajaran prosesor generasi ke-12 di Indonesia secara luring di jakarta. melanjutkan generasi sebelumnya, jajaran prosesor ini menghadirkan berbagai peningkatan dari aspek performa dan efisiensi daya, serta tersedia untuk PC dan laptop.Serupa dengan versi desktop, prosesor mobile hadir dengan arsitektur hybrid kombinasi P-cores dan E-cores. P-cores mengacu pada performance, dan E-cores menenkankan pada efisiensi penggunaan.Baca “Ini Laptop yang Sudah Pakai Prosesor Intel Generasi ke-12” di sini Sebuah video pencarian Nur ramai diperbincangkan di media sosial dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada cahaya di dalam diri setiap orang.Ini adalah video promosi terbaru untuk Sky: Children of the Light, game mobile petualangan sosial, diklaim merupakan pemenang penghargaan Apple's iPhone Game of the Year.Nur diceritakan dari sudut pandang sang ayah, teman, hingga pengamen yang menerima kebaikannya. Senyum merekah terpasang saat tiap orang mengisahkan cahaya yang dibawa Nur bagi hidup mereka.Baca “Game Sky: Children of the Light Gelar Event, Hadiah Rp120 Juta” di sini