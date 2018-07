Wildbook, Media Sosial ala Facebook Khusus Fauna

Media sosial seperti Facebook mengklaim layanan mereka mampu menghubungkan setiap penggunanya. Konsep ini kemudian diadopsi oleh lembaga nonprofit Wild Me yang diciptakan untuk para fauna.Wild Me merupakan lembaga nonprofit yang mengangkat isu perlindungan fauna. Lewat program crowdsource atau penggalangan dana, mereka menciptakan sebuah situs bernama Wildbook yang akan menjaring beragam informasi di internet untuk mengenali setiap fauna.Cara kerjanya, Wildbook mampu mengenali setiap fauna yang ada di dalam konten di internet baik foto maupun video yang diunggah oleh peneliti, pelajar maupun mereka yang mendokumentasikan kegiatan liburannya.Wildbook dibekali teknologi kecerdasan buatan dengan kemampuan deep learning untuk mengenali setiap foto fauna satu per satu. Hasilnya, mereka yang menggunakan layanan Wildbook bisa memantau keberadaan fauna-fauna tersebut.Untuk semakin memudahkan teknologi Wildbook mengenali tiap fauna, pengguna internet sangat dianjurkan menyertakan data seperti jenis kelamin, usia, lokasi, dan informasi lainnya pada caption foto apabila mengetahuinya.Jadi mesin teknologi Wildbook akan menciptakan sebuah "profil" Wildbook bagi setiap fauna yang memiliki identitas lengkap. Organisasi Wild Me juga berencana mengembangkan layanan serupa Wildbook dengan jenis spesies fauna yang lebih spesifik.(MMI)