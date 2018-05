Facebook Punya Sistem Peringatan Sauron, Apa Fungsinya?

Karyawan Facebook mendapatkan notifikasi keamanan khusus jika karyawan lain masuk ke akun mereka dan mengakses data pribadi mereka, lapor The Wall Street Journal.Nama sistem ini sebenarnya adalah Security Watchdog. Namun di kalangan karyawan Facebook, sistem tersebut dinamai "Peringatan Sauron", sebagai referensi pada penjahat utama dalam seri The Lord of the Rings.Seperti yang disebutkan oleh Business Insider, sebagian kecil karyawan Facebook memiliki hak khusus, memungkinkan mereka untuk masuk ke akun Facebook pengguna lain dan mengakses informasi pribadi pada akun tersebut, seperti gambar dan juga pesan. Menurut laporan Journal, kemampuan untuk masuk ke akun pengguna lain memungkinkan mereka untuk menyelidiki masalah yang ada, menguji beberapa fitur baru dan menyelidiki kriminal.Peringatan Sauron hanya didapatkan oleh staf Facebook. Biasanya, peringatan ini muncul dalam bentuk email atau notifikasi pada akun mereka. Sistem ini dibuat karena ada sebagian teknisi yang mengakses akun pekerja lain untuk menguji fitur baru atau memerbaiki masalah teknis.Sayangnya, 2,2 miliar pengguna aktif Facebook tidak akan mendapatkan peringatan yang sama ketika pegawai Facebook mengakses akun mereka. Ini menjadi kekhawatiran baru setelah Facebook memecat seorang karyawan atas tuduhan memata-matai para wanita di Tinder minggu lalu.Menurut laporan Motherboard, ini bukan kali pertama karyawan Facebook dipecat karena menyalahgunaan hak akses mereka. Kepada Journal, juru bicara Facebook berkata bahwa mereka mempertimbangkan untuk mengaktifkan Peringatan Sauron pada pengguna lainnya."Ketika memikirkan bagaimana caranya untuk memberikan peringatan serupa pada semua orang, ada beberapa pertimbangan penting yang harus kami pikirkan. Misalnya, bagaimana caranya untuk menghindari orang jahat tahu atau memastikan pekerjaan kami untuk mencegah kejahatan di dunia nyata tidak terganggu, seperti kekerasan atau situasi sensitif lain," kata sang juru bicara.(MMI)