Motorola One Pakai Snapdragonn 625?

: Motorola baru saja meluncurkan P30 di pasar Tiongkok. Namun, perusahaan berbasis Chicago ini dilaporkan tengah mempersiapkan dua perangkat baru karyanya untuk pasar internasional, yaitu Motorola One dan One Power.Setelah peluncurannya, Motorola One muncul pada daftar benchmark baru, mengonfirmasi sejumlah spesifikasi. Memperoleh nilai 876 pada pengujian single-core dan 4299 pada uji multicore, Motorola One dicantumkan didukung chipset prosesor Qualcomm Snapdragon 625.Prosesor ini juga termasuk setup octa-core dan dapat mencapai kecepatan clock maksimal hingga 2.0GHz.Selain itu, perangkat ini juga diprediksi akan ditawarkan dalam konfigurasi RAM berkapasitas 4GB. Namun hingga saat ini, belum tersedia informasi terkait ruang penyimpanan yang ditawarkannya.Menyoal software, perangkat ini dilaporkan akan hadir dengan sistem operasi Android 8.1 Oreo. Namun mengingat Google baru saja meluncurkan Android 9 Pie, Motorola disebut akan menggulirkan update ke sistem operasi terbaru Google tersebut di masa mendatang, untuk Motorola One.Selain itu, berbeda dengan Motorola P30 yang menggunakan antarmuka pengguna ZenUI 4.0 khusus, Motorola One diperkirakan akan diluncurkan sebagai smartphone Android One, artinya akan menggunakan sistem operasi Android stok.Hingga saat ini, Motorola masih enggan menyediakan informasi terkait dengan waktu peluncuran Motorola One atau Motorola One Power. Perusahaan yang telah diakuisisi Lenovo ini dirumorkan akan mengumumkan dua perangkat ini pada ajang IFA 2018 pada akhir Agustus mendatang di Berlin, Jerman.(MMI)