Transaksi Pelanggan Sirclo Store Capai Rp100 Miliar

Pelanggan berbayar Sirclo telah melakukan transaksi senilai lebih dari USD7 juta (Rp100 miliar) selama semester pertama 2018.Sebagai perusahan penyedia solusi e-commerce, Sirclo kini memiliki hampir 1.000 pengguna berbayar yang menggunakan Sirclo Store, salah satu solusi e-commerce yang mereka tawarkan.Sirclo Store adalah platform dengan template siap pakai yang dapat memudahkan perusahaan/merek lokal untuk membuat situs toko online. Luna Habit milik Luna Maya dan This Is April yang memiliki 40 toko fisik merupakan pengguna solusi Sirclo Store."Rata-rata transaksi per hari yang direkam dari seluruh pengguna berbayar Sirclo Store mencapai Rp550 juta selama periode Januari hingga Juni 2018. Angka itu lebih dari dua kali jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017," kata pendiri dan CEO Sirclo, Brian Marshal.Selain pengguna berbaya, Sirclo juga memiliki 50 ribu pengguna yang menggunakan program pemula bernama Starter. Selain Sicrlo Store, Sirclo juga memberikan solusi channel management lengkap untuk merek besar bernama Sirclo Commerce."Sirclo Comerce saat ini telah bekerja sama dengan setidaknya 20 perusahaan yang mewakili lebih dari 80 merek besar," kata Brian. Dia menyebutkan, Sirclo Commerce biasanya mengalami lonjakan penjualan di waktu-waktu tertentu seperti Idul Fitri, Natal dan Hari Belanja Nasional.(MMI)