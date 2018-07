Sony Diam-Diam Luncurkan Xperia XA2 Plus

: Bergabung dengan dengan Xperia XA2 dan XA2 Ultra yang diumumkan pada bulan Januari lalu, Sony diam-diam mengumumkan Xperia XA2 Plus. Xperia XA2 Plus merupakan versi modifikasi dari XA2 Ultra.Secara eksternal, perubahan terbesar terlihat pada panel layar berasio aspek 18:9 dengan ukuran 6 inci serupa XA2 Ultra. Namun akibat rasio aspek berbeda, XA2 Plus hadir dengan tinggi dan lebar berbeda, sehingga lebih nyaman saat digenggam.Selain itu, Sony juga mempersenjatai ponsel barunya ini dengan desain dan bahan bodi sedikit lebih premium, menggantikan bahan plastik di bagian belakang dengan panel alumunium baru.Serupa varian Ultra, sensor pemindai sidik jari melingkar terdapat di bagian bawah kamera belakang yang mengusung resolusi 23MP. Sementara itu untuk kamera depan, perangkat ini mengusung kamera dengan resolusi sensor lebih rendah dari varian Ultra.Sony XA2 Plus hadir dengan kamera depan bersensor 8MP, menggantikan kamera depan ganda yang terdapat pada Sony XA2 Ultra. Untuk detil internal, perbedaan antara dua perangkat ini tidak terlihat secara jelas.Menyoal prosesor, ponsel cerdas ini didukung oleh Qualcomm Snapdragon 630 dan didampingi oleh RAM 4GB atau 6GB. Selain itu, Sony kembali menawarkan pilihan ruang penyimpanan internal 32GB atau 64GB, meski dapat diperluas via slot microSD.Ponsel cerdas ini juga menggunakan sistem operasi Android 8.0 Oreo serta dibekali dengan baterai berkapasitas 3.850 mAh dan didukung teknologi Quick Charge 3.0. Hingga saat ini, Sony belum mengonfirmasi penawaran harga resmi untuk ponsel cerdas terbarunya tersebut.Namun, Sony telah mengonfirmasi bahwa Xperia XA2 Plus tersebut akan ditawarkan dalam pilihan warna hitam, perak, emas, dan hijau, saat dipasarkan di wilayah Eropa pada bulan Agustus mendatang.(MMI)