Penjahat Siber Bisa Monetisasi SMS Otomatis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: 8x8, penyedia cloud contact center terintegrasi, komunikasi terpadu, dan Communications Platform as a Service (CPaaS), mengumumkan solusi 8x8 Omni Shield, yang memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif melindungi pelanggan mereka dari aktivitas SMS penipuan.API komunikasi pencegah SMS penipuan terbaru ini merupakan bagian dari portofolio CPaaS, diklaim membantu perusahaan mendorong pertumbuhan bisnis dengan mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi, termasuk SMS, suara, aplikasi chatting, dan interaksi video untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.Penipuan via SMS adalah otomatisasi pengiriman pesan SMS bervolume tinggi dan berbiaya tinggi yang dapat dimonetisasi oleh penjahat siber dengan menagih biaya pengiriman pesan ke perusahaan yang tidak sadar telah menjadi korban penipuan.Berdasarkan Fraud Loss Survey Report 2021 yang dirilis Communications Fraud Control Association, aktivitas SMS penipuan, seperti penipuan pulsa atau penipuan investasi internasional, diperkirakan telah mengakibatkan kerugian lebih dari USD6,7 miliar secara global pada tahun 2021.Ketika industri telekomunikasi bergulat dengan kerugian yang signifikan, banyak penyedia SMS berusaha keras untuk mengatasi penipuan. Ketika tuntutan akan solusi mutakhir semakin mendesak, 8x8 mengambil langkah-langkah proaktif untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pelanggan korporasi mereka."Dampak dari penipuan via SMS dan kerugian yang ditimbulkannya terhadap pengalaman pelanggan dan reputasi suatu brand, bisa amat luar biasa, belum lagi biayanya yang sangat mahal. Guna memenuhi tuntutan yang terus berubah dari pelanggan," ujar Stephen Hamill, General Manager, CPaaS 8x8."Menghadirkan solusi yang benar-benar mengubah paradigma para pelanggan adalah sasaran utama kami. Kami sangat senang dengan hasil yang diperoleh dari para pengguna awal untuk solusi Omni Shield kami, termasuk pengurangan lalu lintas penipuan sebesar 80%."Kevin Sugiarto, Senior Vice President of Product Strategic Integration, Privy mengatakan, di era ancaman digital yang terus berkembang, Privy mengandalkan 8x8 CPaaS dan solusi Omni Shield untuk menjaga saluran komunikasi kami tetap terlindungi."Kami tidak hanya ingin mencegah penipuan, tetapi juga melindungi reputasi brand, sekaligus meningkatkan layanan dan memberikan nilai yang tak tertandingi kepada pelanggan. Kami memelopori penggunaan standar keamanan baru dan meningkatkan pengalaman pelanggan."Solusi 8x8 Omni Shield, yang diperkaya dengan API komunikasi, terintegrasi secara mulus dengan pesan real-time, di seluruh aplikasi web dan seluler, dan secara proaktif mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan melalui otomatisasi notifikasi penipuan, notifikasi real-time, pemantauan lalu lintas secara langsung, dan pemeriksaan nomor telepon secara instan.Manfaatnya diklaim meliputi pemantauan komprehensif dan cerdas yang mengurangi dan memblokir sebagian besar serangan Artificial Inflation of Traffic (AIT) atau peningkatan serangan buatan pada lalu lintas SMS.Analisis lalu lintas SMS secara real-time menggunakan pembelajaran mesin canggih untuk melacak dan mendeteksi tren abnormal dan memicu peringatan berdasarkan pola penggunaan.Otomatisasi deteksi dan pembatalan pesan dari nomor-nomor yang diketahui melakukan penipuan serta identifikasi, investigasi, dan pencegahan secara proaktif terhadap insiden baru yang berpotensi merugikan.8x8 CPaaS, yang mencakup SMS, suara, aplikasi chatting, dan interaksi video, berfungsi sebagai pendukung utama komunikasi bisnis dan pengalaman pelanggan dalam transformasi digital yang terus berkembang.8x8 CPaaS merupakan bagian dari 8x8 XCaaS (eXperience Communications as a Service) cloud contact center terintegrasi, telepon bisnis, percakapan tim, rapat video, dan platform SMS.