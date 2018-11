YouTube Gratiskan 100 Film Hollywood

Diam-diam, YouTube membuat 100 film Hollywood bisa ditonton gratis meski Anda harus bersedia melihat iklan. Beberapa film yang bisa Anda tonton gratis adalah Rocky, The Terminator, Legally Blond, Zookeeper, dan berbagai film lainnya.Sebelum ini, YouTube memang memungkinkan Anda untuk membeli film dan seri TV, seperti ketika Anda menyewa film melalui Apple iTunes atau Google Play. Namun, khusus untuk 100 film ini, Anda bisa menontonnya dengan gratis selama Anda tidak keberatan dengan iklan yang muncul.Saat ini, YouTube bisa menawarkan 100 film secara gratis berkat pengilan. Dilaporkan, YouTube terbuka untuk membuat perjanjian lain dengan para pengiklan, seperti perjanjian sponsor atau pemutaran film eksklusif.Jika dibandingkan dengan platform lain, kelebihan YouTube adalah jumlah penggunanya yang besar. Jumlah pengguna aktif bulanan YouTube mencapai 1,9 miliar.Selain itu, mereka juga bisa memberikan iklan tertarget berkat data yang dimiliki Google, perusahaan induk mereka., lapor TechCrunch.Kepada AdAge, Director of Product Management YouTube, Rohit Dharwan mengatakan bahwa mereka melihat adanya kesempatan untuk konsumen dan para pengiklan. Dia juga menyebutkan bahwa ke depan, mungkin para pengiklan akan bisa "menjadi sponsor" dari sebuah film atau mengadakan acara menonton eksklusif.Saat ini, film yang bisa ditonton gratis hanya 100, tapi Dhawan mengatakan, angka ini akan terus naik, menurut laporan The Verge.Jika Anda menonton film sepanjang lebih dari 90 menit, maka Anda akan menemukan beberapa iklan.Sayangnya, masih belum diketahui berapa sering YouTube akan mengganti film yang bisa ditonton gratis ini. Selain itu, mereka juga tidak menjelaskan pembagian keuntungan yang didapat dari sistem monetisasi ini.Seperti yang disebutkan 9to5Google, bagi pengguna YouTube gratis, ini adalah kabar baik karena semakin banyak konten gratis yang bisa mereka tonton.Sementara bagi pelanggan YouTube Premium, mereka akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik karena mereka bisa menonton 100 film ini dengan gratis tanpa terganggu oleh iklan.(MMI)