Samsung Galaxy Ring Berbobot Ringan dan Hadir dengan Bahan Finishing Berbeda

Jakarta: Samsung merilis teaser One more thing pada gelaran ajang Galaxy Unpacked dengan perangkat pelacak Galaxy Ring. Teaser yang beredar berasal dari analis teknologi Avi Greengart membagikan sejumlah detail berbasis akses awal dengan prototipe unit Galaxy Ring.Mengutip GSM Arena, perangkat wearable berbobot cukup ringan dan hadir dalam beberapa ukuran hingga ukuran US 13 atau dengan diameter 22,2mm. Galaxy Ring ini akan hadir dalam tiga bahan finishing, dan disebut akan diluncurkan akhir tahun ini.Gambar teaser Galaxy Ring menampilkan pin pogo di bagian dalam untuk pengisian daya beserta sensor detak jantung, monitor SpO2, serta pelacak tidur dan stress. Berdasarkan rumor sebelumnya, Galaxy Ring berpotensi untuk diluncurkan pada Q3 2024.Namun Samsung belum membagikan informasi detail resmi terkait dengan peluncuran perangkat wearable tersebut. Sebelumnya, Samsung telah resmi meluncurkan Galaxy S24 series yang terfokus pada AI dan mempresentasikan banyak fitur kamera pada ajang Galaxy Unpacked lalu.Banyak dari fitur tersebut kini tersedia secara langsung melalui aplikasi jejaring sosial. Ini artinya pengguna tidak perlu memotret foto dengan aplikasi kamera Samsung terlebih dahulu, kemudian beralih ke Instagram dan mencari hasil foto tersebut di galeri.Pengguna hanya perlu menggunakan kamera pada aplikasi jejaring sosial, salah satunya Instagram. Kemampuan ini tidak hanya berlaku untuk Instagram, Samsung juga berkolaborasi dengan WhatsApp, TikTok dan Snapchat untuk memungkinkan jejaring tersebut memanfaatkan kemampuan pemrosesan gambar canggih yang dimiliki oleh S24 series.Sementara itu, pihak Samsung menyatakan akan menghadirkan Galaxy AI ke hape Samsung yang lain. Kabar ini diterima dari pernyataan langsung Samsung kepada Android Authority. Samsung menjanjikan bahwa fitur ini akan dibawa pada update One UI 6.1 periode paruh pertama tahun 2024.Salah satu kemampuan paling mengagumkan dari Galaxy AI adalah kemampuan menjadi penerjemah secara real-time saat menelpon maupun ngobrol tatap muka dengan output teks maupun verbal (audio).