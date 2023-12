Samsung The Freestyle 2.0 Bisa Proyeksi Hingga 100 Inci

(MMI)

Jakarta: Samsung Electronics Indonesia memperkenalkan The Freestyle 2.0, anggota keluarga baru di jajaran TV lifestyle tahun ini."Setelah sebelumnya kami hadirkan The Freestyle pada tahun 2022, kini hadir The Freestyle 2.0 dengan sederet inovasi dan fitur-fitur baru yang dapat memberikan pengguna pengalaman menonton bioskop hingga keseruan party di mana saja.""Karena sekarang, kamu dapat menonton hiburan di layar proyeksi besar hingga 100 inci, dengan tampilan sinematik Dynamic Color, suara powerful, dan koneksi Wi-Fi untuk streaming film favoritmu. Semua yang dibutuhkan dalam satu perangkat portable yang bisa diproyeksikan ke berbagai permukaan, dan tentunya mudah dibawa ke mana saja," kata Ubay Bayanudin, Head of Product – AV Business, Samsung Electronics Indonesia.The Freestyle 2.0 menghadirkan pengalaman menonton di layar lebar sampai 100 inci. Perangkat ini mampu menghadirkan gambar beresolusi Full HD 1080x1920 piksel, serta sudah HDR10 compatible.Tak perlu khawatir akan kualitas gambar The Freestyle 2.0 ketika warna dinding di rumah tidak berwarna putih. Perangkat ini punya fitur unik Smart Calibration, dengan satu sentuhan tombol di aplikasi SmartThings di smartphone, dalam hitungan detik perangkat akan mengkalibrasi kualitas gambar secara otomatis untuk menghasilkan kualitas gambar yang tetap sama baiknya ketika kamu memproyeksikan gambar ke dinding putih.The Freestyle 2.0 juga dilengkapi dengan Premium 360 Sound untuk menghasilkan audio kualitas premium ke segala arah. Kualitas speaker juga meningkat dua kali lipat dengan opsi mengkhususkan output suara stereo kiri dan kanan ke setiap perangkat untuk menciptakan pengalaman audio yang lebih imersif.Layar The Freestyle bisa diproyeksikan ke segala arah hingga 180 derajat. Bisa terhubung langsung ke Internet melalui Wi-Fi, kamu bisa langsung mengakses berbagai konten hiburan dari berbagai layanan streaming populer di Indonesia, membuka YouTube, atau browsing Internet.Perangkat ini diklaim mudah dioperasikan dan cepat. Kemampuannya untuk menampilkan interface 22% lebih cepat dibandingkan model sebelumnya. Begitu juga kecepatan dalam meluncurkan aplikasi, kini 59% lebih cepat dibandingkan sebelumnya.Dengan Instant Setup, The Freestyle 2.0 akan secara otomatis menyesuaikan dan mengoptimalkan tampilan layar untuk kenyamanan kamu menonton konten. Auto Keystone akan membuat tampilan secara otomatis melakukan auto focus untuk menyesuaikan proyeksi gambar ke bidang yang tidak rata sekalipun, dan melakukan auto leveling yang akan menyesuaikan tampilan.Aktifkan mode perintah suara Bixby dari remote control SolarCell yang tersedia. Hanya dengan perintah suara, kamu bisa memerintahkan voice assistant itu untuk menjalankan aplikasi, menaikkan atau menurunkan volume, atau memainkan musik.The Freestyle 2.0 juga sudah mendukung gaming. Saat terhubung ke konsol, perangkat secara otomatis akan mengaktifkan Game Mode. Ia hadir dengan durasi lamp life 30.000 jam, 50% lebih panjang ketimbang model sebelumnya.The Freestyle 2.0 mulai dari 26 November 2023 dengan harga Rp11.999.000. Dapatkan cashback senilai Rp1.000.000, dan penawaran terbatas Battery Pack senilai Rp1.500.000, selama persediaan masih ada.