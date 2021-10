Induk Perusahaan Google Laporkan Hasil Q3 Solid

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Alphabet baru saja merilis laporan finansial per kuartal, dan hasil laporan tersebut lebih baik dibandingkan prediksi analis. Penjualan per tahun meningkat sebesar 41 persen, menjadi USD65,1 miliar (Rp924 triliun).Sementara itu, keuntungan antara bulan Juli hingga September hampir mencapai USD19 miliar (Rp269,7 triliun), atau USD27,99 (Rp397.256) per lembar saham. Angka ini mengalahkan ekspektasi sebelumnya, sebesar USD24,08 (Rp341.750) per lembar saham.Pendapatan terbesar Alphabet berasal dari periklanan Google, dengan pendapatan sebesar USD53,1 miliar (Rp753,6 triliun) diraup oleh divisi yang terdiri dari Google Search, YouTube Ads, dan Google Networks.Menurut Chief Business Officer Google Philipp Schindler, konsumen beralih ke pembelian digital dan tren tersebut tidak akan menghilang dalam waktu dekat. Sementara itu, kompetitor seperti Snap Inc dan Facebook mengalami kerugian akibat kebijakan yang diterapkan Apple.Sebagai informasi, Apple memungkinkan pengguna iPhone membatasi data yang mereka kirimkan kepada pengiklan, dan hal ini tidak berdampak besar bagi Google. GSM Arena mengutip Chief Financial Officer Alphabet Ruth Porat yang melaporkan dampak sederhana dari penjualan YouTube Ad.Perusahaan dan pengiklan juga menghabiskan lebih sedikit dana karena mengalami kesulitan dalam mempertahankan staff dan persediaan di tengah masalah terkait rantai pasokan di seluruh dunia.Namun menurut Schindler, Google terdampak hanya pada ranah ikan automotif. Sebelumnya, Google telah resmi mengumumkan Pixel 6 dan Pixel 6 Pro setelah bocoran informasi dan teaser beredar selama berbulan-bulan. Kini, Google mengunggah artikel di blog resminya, membahas chipset prosesor karyanya, Tensor, yang mendukung dua smartphone terbarunya.Sayangnya, Google tidak menjelaskan secara terperinci menyoal chipset tersebut pada unggahan di blog itu. Sebab Google tidak mencantumkan spesifikasi apapun terkait chipset ini di unggahan blog sepanjang 18 paragraf tersebut.