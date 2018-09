Sejumlah Ponsel Huawei dan Honor Uji Coba Android Pie Beta

: Huawei mengumumkan EMUI 9, antarmuka pengguna (UI) terbaru karyanya berbasis pada Android 9.0 Pie, sedangkan versi final antarmuka ini akan meluncur bersamaan dengan Huawei Mate 20 pada bulan Oktober mendatang.Huawei mengungkap tujuannya untuk mengubah UI tersebut menjadi lebih sederhana, menyenangkan dan konsisten. Kini sejumlah pengguna perangkat Huawei dan Honor terpilih dilaporkan dapat menginstal versi beta dari UI tersebut.Perubahan tersebut termasuk manager password baru yang secara otomatis mengisi password menggunakan fitur verifikasi ID dari sensor pemindai sidik jari atau via pengenalan wajah.Jumlah item pada menu pengaturan dikurangi sebanyak 100 menjadi 843, dan kendali gestur akan membantu pengguna melakukan navigasi, multitask dan mengakses asisten AI dengan cepat.Empat game lain akan didukung oleh fitur tersebut, yaitu Vainglory, Arena of Valor, Rules of Survival, dan NBA 2K18. Keempat game terbaru tersebut bergabung dengan PUBG dan Mobile Legends: Bang Bang, sebab telah mendukung GPU Turbo generasi kedua.Versi Beta dari EMUI 9 ini hanya tersedia untuk model tertentu, termasuk Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Honor 10, Honor View 10, dan Honor Play.Untuk menginstal versi beta pada ponsel Honor dan Huawei kompatibel, pengguna dapat mengunjungi Huawei Friendly User Test.Pada halaman situs Huawei tersebut, klik tombol unduh untuk menginstal aplikasi beta ini. Kemudian setujui Terms of Service, buka akun dan akses Personal > Join project, lalu Pilih program EMUI 9 beta dan klik daftar atau sign up.Mengingat masih dalam versi beta, pengguna disarankan bersabar sebab diperkirakan akan menemukan sejumlah bug dan fitur yang kurang berfungsi dengan baik. Huawei meminta pengguna memberikan umpan balik, demi memperbaiki EMUI 9 tersebut.Android 9.0 Pie berbekal sejumlah fitur baru, termasuk kendali gestur, inisiatif kesehatan digital baru Google, fitur kecerahaan Adaptive dan Adaptive Battery berbasis AI, Slice dan sebagainya.(MMI)