Startup Logistik Shipper Raih Gelar The Most Innovative Asia-Pacific Companies

Jakarta: Shipper, startup penyedia solusi logistik terintegrasi (e-commerce enabler), berhasil masuk ke dalam daftar perusahaan paling inovatif di dunia tahun 2022 (The World’s Most Innovative Companies) versi Fast Company.Mereka meraih peringkat pertama untuk perusahaan paling inovatif se-Asia Pasifik (The Most Innovative Asia-Pacific Companies).Melansir dari Fast Company, pencapaian Shipper dinobatkan sebagai salah satu perusahaan paling inovatif di dunia dan pertama se-Asia Pasifik berkat inovasi untuk menyatukan infrastruktur logistik Indonesia yang terfragmentasi dengan membantu logistik pihak ketiga (third-party logistic) dalam mengelola pesanan dan mengoptimalkan rute pengiriman.“Pencapaian ini menjadi salah satu milestone yang sangat penting dalam perjalanan pertumbuhan Shipper, yang tentunya semakin memperkuat komitmen dan semangat kami untuk terus menghadirkan berbagai inovasi untuk mendorong kemajuan serta transformasi logistik tanah air dalam menyambut pertumbuhan ekonomi digital nasional,” ucap Phil Opamuratawongse, Co-Founder & CEO Shipper.Shipper telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan tujuan memudahkan pelaku UMKM dalam mengelola sistem fulfilling dan pengiriman. Hingga saat ini, Shipper mengklaim telah mengelola lebih dari 300 gudang dengan luas total lebih dari 500.000 meter persegi di 35 kota di seluruh Indonesia.Berdasarkan laporan dari Google, gross merchandise value (GMV) e-commerce di Indonesia bertumbuh sebesar 52 persen dari USD 35 miliar pada 2020 menjadi USD 53 miliar pada 2021, menjadikan pasar e-commerce Indonesia adalah salah satu sektor yang tumbuh paling cepat di dunia.Sedangkan sektor logistik dan transportasi memiliki peluang pasar senilai USD81,3 miliar yang siap untuk dikembangkan lebih besar lagi. Shipper melihat hal ini menjadi potensi yang besar untuk industri logistik.Namun, upaya untuk merajut rantai logistik tanah air yang merupakan negara kepulauan di tengah pandemi global menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya di tengah pandemi Covid-19.“Tidak hanya menjadi sebuah tantangan, pandemi juga menciptakan berbagai peluang bagi pelaku bisnis untuk mampu menghadirkan inovasi secara cepat dan berkelanjutan,” tambah Phil.Hingga saat ini, Shipper telah membantu lebih dari 35.000 penjual online dan ratusan perusahaan berskala besar di berbagai industri, serta memiliki 40 mitra logistik ternama dengan 12.000 jaringan agen di seluruh wilayah Indonesia.Salah satu inovasi teknologi yang dikembangkan Shipper yaitu membantu perusahaan logistik pihak ketiga (3PL) dalam mengelola pesanan, termasuk mengoptimalkan rute pengiriman mereka dan mengemas bersama pesanan yang akan dikirim ke tujuan yang sama, serta membantu pelanggan dalam memanfaatkan fasilitas pergudangan dengan efisien dan memastikan arus pengiriman barang yang lancar.Selain itu, Shipper terus meningkatkan layanan inti di berbagai bidang, seperti first mile, last mile delivery, cross-border, dan reverse logistics. Strategi bisnis Shipper berfokus pada kolaborasi yang kuat dengan bisnis lain baik di pasar domestik maupun internasional untuk memenuhi kebutuhan berbagai skala yang berbeda.“Kami percaya, inovasi yang baik datang dari berbagi ide dan kolaborasi, sehingga Shipper menciptakan platform di mana tim dapat bekerja sama untuk belajar satu sama lain dan menciptakan inovasi yang konstruktif,” tutup Phil.