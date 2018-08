Xiaomi Mi Pad 4 Plus Resmi Meluncur

: Xiaomi memperkenalkan tablet Mi Pad 4 berharga terjangkau pada bulan Juni lalu. Kini, Xiaomi kembali menghadirkan tablet barunya dengan layar 10,1 inci yang dipasarkan seharga USD300 (Rp4,3 juta).Xioami Mi Pad 4 Plus merupakan tablet dalam versi lebih besar dan lebih baik dari Mi Pad 4 reguler, dengan penawaran harga lebih tinggi. Tablet ini hadir dengan layar berukuran 10,1 inci beresolusi 1920 x 1200 piksel dan rasio aspek 16:10.Untuk urusan hardware, Mi Pad 4 Plus hadir dengan dukungan prosesor Qualcomm Snapdragon 660 2,2GHz serupa Mi Pad 4 reguler, didampingi RAM 4GB serta opsi ruang penyimpanan internal berkapasitas 64GB dan 128GB.Selain berbekal layar lebih besar, Mi Pad 4 Plus hadir dengan baterai berkapasitas juga lebih besar yaitu 8.620 mAh.Namun, konfigurasi kamera tablet ini tetap sama yaitu 13 megapiksel pada kamera belakang dan 5 megapiksel pada kamera depan.Xiaomi Mi Pad 4 Plus hadir dalam dua varian konektivitas yaitu WiFi dan 4G LTE, serta dua versi kapasitas ruang penyimpanan internal yaitu 64GB dan 128GB.Model Mi Pad 4 berkapasitas 64GB ditawarkan seharga USD275 (Rp3,9 juta), sedangkan model berkapasitas 128GB seharga USD305 (Rp4,4 juta).(MMI)