Walau Lamban, Tren Adopsi NAS Terus Tumbuh

Beberapa waktu lalu Medcom.id sudah menjelaskan tentang tumbuhnya pemanfaatan perangkat hard disk drive (HDD) sebagai perangkat penyimpanan data. Tren baru berikutnya yang muncul adalah penggunaan perangkat penyimpanan bernama NAS.Mungkin belum banyak yang mengetahui tentang adopsi teknologi NAS dewasa ini. NAS merupakan sektor kedua setelah surveillance (pengawasan) yang bertumbuh paling pesat dalam membutuhkan HDD sebagai media penyimpanan data. Ditambah, kini menggunakan NAS sudah semakin mudah.NAS sendiri banyak digunakan untuk mendukung perangkat pengawasan. Studi yang dilakukan Seagate mengungkapkan bahwa ada sekitar 556 Petabytes data yang dihasilkan dalam sehari oleh kamera-kamera video pengawas baru di seluruh dunia pada 2016.Jumlah ini diperkirakan akan membengkak menjadi 3500 Petabytes di 2023. Inilah salah satu dasar alasan NAS juga semakin menjadi tren penyimpanan data ke depannya. Hal ini juga didukung oleh pengembangan teknologi baru dan redahnya biaya kepemilikan hard disk drive sebagai perangkat media penyimpanan data.Namun, pengetahuan yang rendah akan teknologi video pengawas dan teknologi penyimpanan masih menjadi halangan pertumbuhan pasar yang lebih tinggi. Di 2016, Research and Markets sebuah pusat belanja riset pasar dunia terbesar mengumumkan hasil laporan Global Consumer and SMB NAS Market 2016-2020. terkait NAS.Hasil laporan menyebutkan pasar NAS global bertumbuh 11,01 persen (CAGR) selama 2016-2020. Selain itu, NAS berbasis HDD masih lebih popouler ketimbang NAS yang hybrid storage, memadukan media penyimpanan flash dan HDD.Video yang berasal dari kamera pengawasan iktu mendongkrak petumbuhan perangkat NAS yang jauh lebih unggul ketimbang DAS (Directly Attached Storage) karena mampu menyediakan pengawasan selama 24 jam penuh. Namun, minimnya pemahaman tentang NAS dianggap membuat pertumbuhan pasar NAS melambat.Pada laporan riset yang sama di tahun berikutnya, 2017, Research and Market menambahkan hasil risetnya berjudul "Consumer Network Attached Storage (NAS) Market Analysis by End-user (Home, Business), By Design (1-Bay, 2-Bays, 4-Bays, 5-Bays, 6-Bays, Above 6 Bays) and By Region, And Segment Forecasts, 2014 - 2025".Di dalamnya disebutkan bahwa pasar NAS consumer global diperkirakan mencapai nilai USD 8,2 miliar di 2025 didorong oleh segmen pengguna rumahan dan kalangan UKM.Faktor kunci pertumbuhan pasar NAS adalah naiknya permintaan global atas sistem backup data yang efisien, transfer data cepat, dan sistem storage yang ramah anggaran.Rendahnya biaya kepemilikan dan kepraktisan pemasangan NAS masih jadi faktor paling utama pertumbuhan pasar. Di samping itu adalah kemudahan berbagi data dalam jaringan. Konsumen menyukai NAS karena juga mendukung backup data melalui sistem cloud terintegrasiNAS jenis 2-bay juga diperkirakan diperkirakan mengalami pertumbuhan pesat dalam sembilan tahun ke depan, terutama di pasar Amerika Serikat dan Eropa didorong olh adopsi NAS di segmen pengguna rumahan. Sementara permintaan NAS consumer global atas segmen 4-bay diperkirakan akan jadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi di tahun-tahun berikutnya.(MMI)