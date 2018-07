TCash Juga Tersedia untuk Feature Phone

: Selain resmi tersedia untuk pengguna operator Telkomsel, TCash turut mengumumkan bahwa layanannya juga tersedia untuk pengguna perangkat komunikasi non smartphone atau ponsel feature."Kami percaya bahwa semua orang berhak menikmati layanan kami, terlepas dari operator yang mereka gunakan, juga perangkat yang mereka gunakan. Karena kami dimiliki negara, jadi kami punya kewajiban untuk melayani semua orang di Indonesia, baik pengguna feature phone maupun smartphone," ujar CEO TCash Danu Wicaksana.Karenanya, TCash turut menghadirkan layanan transaksi dan dompet digitalnya untuk pengguna ponsel feature.Kehadiran layanan ini dinilai penting sebab saat ini terdapat sebanyak 120 juta masyarakat yang menggunakan ponsel feature, sebagian besarnya dapat ditemukan di luar kota besar di Indonesia.Layanan yang ditawarkan TCash dapat dimanfaatkan pengguna ponsel feature dengan mengakses *808#.Sayangnya saat ini, layanan TCash tersebut baru dapat dimanfaatkan oleh pengguna ponsel feature dengan operator Telkomsel.TCash mengaku tengah berupaya untuk memperluas cakupan penggunaan layanannya pada ponsel feature, sehingga juga dapat digunakan oleh pengguna layanan operator telepon selain Telkomsel dalam kurun waktu satu hingga dua bulan mendatang.Sementara itu, disinggung soal kompetisi dengan instansi perbankan lain, TCash mengaku tidak menilainya sebagai persaingan terhadap satu sama lain.Keterbatasan ketersediaan layanan pendukung untuk mewujudkan transaksi non tunai, disebut Danu sebagai kompetitor utama TCash.Menurut data Bank Dunia tahun 2016 yang dikutip Danu, delapan dari 10 transaksi di Indonesia masih merupakan transaksi secara tunai.Hal ini justru dinilainya menjadi pendorong bagi pelaku industri yang sama dengan TCash untuk mengurangi jumlah tersebut, dan memperbesar porsi dari aktivitas transaksi non tunai.(MMI)