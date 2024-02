Berita Teknologi Terpopuler, Pendapatan Apple hingga Zoom PHK Ratusan Karyawan

Advertisement

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Sabtu, 3 Februari 2024 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Apple tidak hanya melaporkan pendapatan untuk kuartal pertama fiskal 2024. Pada laporan ini, iPhone berkontribusi sebesar USD69,7 miliar (Rp1.096,5 triliun) untuk kuartal ini, meningkat sebesar enam persen dari USD65,78 miliar (Rp1.034,8 triliun) secara kotor yang dihasilkan iPhone pada kuartal yang sama tahun lalu.Mengutip Phone Arena, angka ini melampaui prediksi Wall Street sebelumnya, sebesar USD67,82 miliar (Rp1.035,4 triliun). Namun pada kuartal ini, penjualan iPad kembali mencatatkan pencapaian buruk, yang telah mengalami penurunan sejak pandemi berakhir.Baca lebih lengkap di sini. Samsung memperkenalkan fitur Circle to Search with Google di ajang Galaxy Unpacked yang digelar pada bulan Januari lalu, dihadirkan untuk memberikan pengguna Android cara mudah dalam mencari informasi secara langsung dari aplikasi apapun.Kendati demikian, menurut siaran pers terkini, fitur ini baru akan tersedia di sejumlah perangkat terpilih dalam jumlah pada tahun 2024 ini. Untuk saat ini, fitur Circle to Search hanya akan ditemukan pada Google Pixel 8 Pro dan Samsung Galaxy S24 Ultra.Baca lebih lengkap di sini. Zoom kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 150 orang karyawannya imbas tekanan dari investor. Para investor layanan konferensi video itu mengklaim bahwa hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi.Dilansir dari CNB International, jumlah karyawan Zoom yang di PHK setara dengan 2 persen dari total pegawainya di seluruh dunia. Sebagai bagian dari upaya ini, Zoom akan menyesuaikan posisi untuk meningkatkan kapabilitas dan akan terus merekrut karyawan di area penting pada masa depan seperti untuk divisi kecerdasan buatan (AI), sales, produk, dan operasional sepanjang tahun.Baca lebih lengkap di sini.