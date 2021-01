Pemerintahan Biden akan Evaluasi Ulang Larangan Dagang untuk Huawei

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kemenangan Biden menggantikan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menghadirkan perubahan gaya politik luar negeri yang diusung oleh negara tersebut. Salah satu hal yang menjadi pertanyaan khalayak atas terpilihnya Biden adalah terkait hubungan dengan Tiongkok.Sebagai pengingat, administrasi Presiden Trump menerapkan persaingan sengit dengan pemerintahan Tiongkok. Administrasi Trump menerapkan sejumlah larangan terkait dengan hubungan bisnis antara perusahaan asal Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dengan Huawei sebagai perusahaan yang paling disorot.Pernyataan yang paling banyak diungkapkan masyarakat adalah dampak dari pemerintahan Presiden Biden terhadap bisnis Huawei. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki mengatakan bahwa Biden akan melakukan peninjauan lebih lanjut terkait dengan perintah eksekutif yang diterbitkan Trump untuk Huawei.Peninjauan lebih lanjut ini ditujukan untuk membuat strategi lebih komprehensif. Selain itu menurut Psaki, upaya ini juga dilakukan untuk mencari kebenaran terkait tuduhan bahwa perusahaan Tiongkok menyalahgunakan data pengguna dari AS, serta penggunaan teknologi AS untuk memperkuat militer negara mereka.Psaki menyebut bahwa administrasi Biden ingin mengkaji secara lebih cermat dan berkomitmen untuk memastikan bahwa data dan teknologi AS benar-benar terlindungi. Hal senada juga disampaikan oleh kandidat Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo.Secara spesifik Raimondo menyebut bahwa pemerintahan Buden akan berkonsultasi dengan industri dan pendukung mereka, agar dapat membuat penilaian terbaik untuk kepentingan keamanan dan ekonomi AS.Pernyataan ini dapat diartikan bahwa nasib Huawei masih belum dapat dipastikan dan bergantung pada penilaian yang dilakukan administrasi Presiden Biden tersebut. Sebagai pengingat, sebagai dampak dari larangan bisnis dengan perusahaan asal AS, Huawei tidak dapat membekali smartphone karyanya dengan Google Mobile Service (GMS).Hal ini menghilangkan kehadiran layanan terintegrasi pada ponsel termasuk Gmail, Google Maps, Google Play Store dan lainnya.(MMI)