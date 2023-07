Percepat Transformasi AI Melalui Kemitraan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Kolaborasi adalah salah satu strategi kunci, menurut Microsoft. Menggangdeng lebih dari 400.000 mitra di seluruh dunia, mereka memainkan peranan penting dalam membuat teknologi baru tersedia bagi pelanggan, khususnya di dunia yang berfokus pada AI saat ini.Microsoft menggelar program Inspire, sebagai kesempatan untuk mengakui peran mereka dalam mendukung kesuksesan pelanggan, serta untuk berbagi peluang dan cara baru dalam terlibat dengan produk-produk Microsoft.Microsoft Inspire dimulai dengan merayakan pencapaian para finalis dan pemenang Microsoft Partner of the Year Awards 2023, yang diumumkan pada akhir Juni. Penghargaan ini menyoroti keberhasilan dan inovasi mitra dalam berbagai kategori, di berbagai bidang solusi, industri, transformasi bisnis, serta dampak sosial.Microsoft Inspire tahun ini melanjutkan upaya AI sebagai alat transformatif bagi para pelanggan dan mitra. Sejak meluncurkan Bing baru di bulan Februari, mereka mengaku telah mendengar dari banyak pelanggan korporat yang inhin memberdayakan organisasi mereka dengan tools baru AI, tetapi khawatir data perusahaan mereka tidak akan dilindungi.Itulah sebabnya, mereka mengumumkan Bing Chat Enterprise, suatu chat bertenaga AI untuk bekerja dengan perlindungan data komersial. "Apa yang masuk–dan keluar–tetap terlindungi, memberikan pelanggan komersial akses terkelola untuk memperoleh jawaban yang lebih baik, mendapatkan efisiensi yang lebih besar, dan mengeksplor cara-cara baru untuk menjadi kreatif," ungkap Frank X. Shaw, Chief Communications Officer, Microsoft.Bing Chat Enterprise mulai meluncur dalam pratinjau untuk organisasi berlisensi Microsoft 365 E5, E3, Business Premium, dan Business Standard tanpa biaya tambahan. "Ke depannya, kami juga akan membuat Bing Chat Enterprise tersedia sebagai model subscription yang berdiri sendiri dengan harga USD5 per pengguna, per bulan. Pelajari selengkapnya dan cari tahu cara memulai Bing Chat Enterprise."Microsoft juga mengumumkan harga untuk Microsoft 365 Copilot. Layanan ini akan tersedia seharga USD30 per pengguna per bulan bagi pelanggan Microsoft 365 E3, E5, Business Standard, dan Business Premium ketika sudah tersedia secara umum.Meskipun beberapa aplikasi generative AI berfokus pada satu kemampuan, seperti transkripsi real-time atau copywriting, Microsoft 365 Copilot diklaim punya ribuan keterampilan sesuai perintah. Dengan mendasarkan jawaban pada data bisnis seperti dokumen, email, kalender, chat, rapat, dan kontak; dan dengan menggabungkannya ke dalam konteks kerja –rapat yang diikuti sekarang, email tentang suatu topik, chat minggu lalu–, Copilot memberikan respons yang lebih kaya, lebih relevan, dan lebih dapat ditindaklanjuti untuk pertanyaan.Tidak hanya itu, Microsoft 365 Copilot terintegrasi ke dalam aplikasi yang digunakan jutaan orang setiap harinya. Copilot memulai kreativitas Anda di Word, menganalisis data di Excel, mendesain presentasi di PowerPoint, menilai tingkat urgensi di inbox Outlook, meringkas rapat di Teams–baik yang dihadiri maupun tidak–, dan masih banyak lagi.Memberdayakan penjual dan agen layanan pelanggan dengan AI Sellers harus memiliki sebanyak mungkin opsi di kotak peralatan kerja mereka. Mereka menambahkan lebih banyak fungsi ke Microsoft Sales Copilot, langsung di dalam Dynamics 365 Sales. Termasuk di antaranya yaitu ringkasan peluang, draf email kontekstual, dan persiapan rapat – yang dihasilkan AI.Kapabilitas ini meningkatkan produktivitas dan menyepakati lebih banyak deals melalui otomatisasi tugas Customer Relationship Management (CRM) (termasuk Salesforce), real-time insights yang dapat ditindaklanjuti, dan konten serta rekomendasi untuk mempersonalisasi interaksi pelanggan dalam skala besar – yang pembuatannya dibantu AI."Fungsi-fungsi ini menambah kemampuan AI yang sudah tersedia di Microsoft Sales Copilot seperti ringkasan panggilan Teams dan ringkasan utas email. Viva Sales, yang diumumkan pada Juni 2022, mengawali pekerjaan kami dalam mentransformasi pengalaman sellers, dan kemampuan ini sekarang menjadi bagian dari Sales Copilot. Baca selengkapnya tentang Microsoft Sales Copilot."Organisasi sering mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi hambatan dalam alur kerja mereka dan cara menghilangkannya. Untuk membantu, Microsoft mengumumkan ketersediaan umum fitur AI generasi berikutnya dalam Power Automate Process Mining, memberi pelanggan insights berbasis AI untuk mengoptimalkan proses yang ada, dan mendorong efisiensi melalui otomatisasi low-code.Dengan Process Mining, pengguna dapat memahami apa yang terjadi di seluruh bisnis mereka menggunakan AI yang mampu menghasilkan insights, memberikan saran aplikasi dan otomatisasi, serta menggunakan Power Platform untuk membangun solusi yang mereka butuhkan dengan cepat. Pelajari selengkapnya tentang Process Mining di Power Automate.Microsoft juga mengumumkan investasi besar untuk meningkatkan skala dan ketersediaan Azure Migrate & Modernize, serta meluncurkan Azure Innovate, investasi baru khusus sebagai tanggapan atas meningkatnya permintaan analitik dan AI."Kami senang dapat menyoroti perluasan kolaborasi strategis kami dengan Epic, sebuah perusahaan piranti lunak kesehatan terkemuka. Kami menggunakan kekuatan AI untuk membantu dokter menghabiskan lebih sedikit waktu pada fungsi administratif, dan lebih banyak waktu untuk memberikan perawatan berkualitas."Epic mengintegrasikan Azure OpenAI Service ke dalam piranti lunak catatan kesehatan elektronik mereka (electronic health record / EHR) untuk memberikan beberapa solusi. Mulai dari membantu dokter mengeksplorasi data klinis dengan format percakapan dan intuitif, hingga membantu mereka membalas pesan pasien secara lebih efisien.Nuance DAX Express menyematkan kemampuan dokumentasi klinis bertenaga AI, langsung ke alur kerja Epic untuk membantu providers mengurangi beban kerja administratif yang menyebabkan kelelahan, memperluas akses ke perawatan pasien, dan meningkatkan hasil perawatan kesehatan.Microsoft Inspire menandai peluncuran Program Microsoft AI Cloud Partner, generasi berikutnya dari program mitra, yang memberdayakan setiap mitra untuk memberikan nilai kepada pelanggan, sembari memanfaatkan AI Microsoft dan Cloud Microsoft."Melalui Program Microsoft AI Cloud Partner, kami menyediakan portofolio investasi komprehensif untuk semua model bisnis mitra, di setiap tahap kematangan," lanjut Frank.Program Microsoft AI Cloud Partner menggunakan seluruh siklus kerja mitra, termasuk onboarding, keterampilan, go-to-market, insentif, dan penjualan bersama (co-selling). Mitra diklaim mendapatkan nilai dan manfaat dari program sebelumnya, serta akses ke penawaran dan manfaat baru khusus AI.