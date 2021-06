Samsung Galaxy Tab A7 Lite Hadir, Harga Rp2,5 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung Electronics Indonesia memperkenalkan tablet terbaru, bertajuk Samsung Galaxy Tab A7 Lite, ditawarkan dengan harga terjangkau serta ditujukan untuk mendukung aktivitas menikmati konten hiburan, serta belajar dan bekerja.“Galaxy Tab A7 Lite menjadi pilihan terjangkau bagi konsumen yang mencari perangkat yang bisa keep up dengan berbagai aktivitas di masa new normal. Fitur premium seperti layar besar 8,7 inci namun tetap ringan dibawa-bawa,” ujar IT & Mobile Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia Elvira Dwi Anggraeni.Samsung Galaxy Tab A7 Lite hadir dengan bodi berbalut bahan aluminium metal dan berbobot 371 gram. Selain berlayar 8,7 inci, tablet Samsung ini juga dilengkapi dengan port USB-C, fitur auto hotspot, jack earphone 3.5mm dan baterai berkapasitas 5.100mAh serta dengan fast charging 15W.Tablet ini juga didukung teknologi audio Dolby Atmos yang dioptimalkan pada orientasi layar landscape. Selain itu, Samsung Galaxy Tab A7 Lite didukung prosesor octa-core, didampingi RAM 3GB dan ruang penyimpanan internal 32GB, serta dapat ditambah dengan microSD sampai 1TB.Sementara itu, tablet bersistem operasi Android 11 ini juga berbekal fitur pengoperasian satu tangan atau one hand operation, mendukung 40 gesture yang dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.Pada penjualan perdana, Samsung Galaxy Tab A7 Lite ditawarkan seharga Rp2.499.000 via toko online Samsung.com dan JD.ID pada periode 8-11 Juni 2021. Tablet tersebut ditawarkan dengan paket bonus senilai hingga Rp959.000.Paket bonus tersebut berupa book cover, perlindungan Samsung Care+ selama 1 tahun, gratis VIU Premium 3 bulan, cashback bank hingga Rp150.000, dan bundling 2 kartu SIM XL beserta harga spesial untuk Paket Akrab 63GB.(MMI)