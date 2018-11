Apple Resmi Umumkan Pengisi Daya Baru untuk Watch

: Setelah mendapatkan serifikasi dari badan regulasi telekomunikasi Amerika Serikat, FCC, beberapa waktu lalu, Apple Watch Magnetic Charging Dock diam-diam telah tersedia di Apple Store.Perangkat pengisian daya nirkabel Apple ini ditawarkan seharga USD79 (Rp1,1 juta) dan kompatibel dengan Apple Watch Series 4, Series 3, Series 2, dan Series 1. Hingga saat ini belum tersedia informasi detil terkait dengan peningkatan yang dihadirkan Apple pada perangkat ini.Informasi yang beredar menyebut bahwa Apple Watch Magnetic Charging Dock menggunakan konektor pengisian daya induksi serupa Apple Watch. Selain itu, perangkat ini terhubung via Lightning ke USB Cable dan Apple 5W USB Power Adapter.Karena bentuk dock pengisian daya, Apple Watch akan diisi dengan posisi tergeletak mendatar dengan tali terbuka di bagian sisinya.Sebagai informasi, Apple Watch Magnetic Charging Dock ini merupakan pengganti dari model orisinal yang disebut telah dihentikan proses produksinya.Sebelumnya, sejumlah pengguna mengaku terkunci dari akun Apple ID mereka sejak 12 November lalu, tanpa informasi terkait penyebab terjadinya permasalahan ini.Pemilik akun Apple ID tersebut dipaksa keluar dari akun untuk alasan keamanan, dan diharuskan untuk melakukan reset password via opsi Unlock Account.Sementara itu, Apple dilaporkan mendaftarkan dokumen paten baru, menampilkan iPhone dengan lubang pada layar sebagai tempat untuk kamera.Dokumen paten dengan judul Integrated Camera Window ini didaftarkan Apple di United States Patent and Trademark Office pada bulan Juni 2018 lalu.(MMI)