Di Momen 12.12, Tokopedia Disuntik Rp16 Triliun

Momen festival belanja online 12.12 yang berlangsung hari ini biasanya ecommerce mengumumkan kesuksesan penjualannya. Tokopedia justru mengumumkan suntikan dana yang diterima dari dua venture capital besar.Tokopedia mengumumkan perolehan pendanaan sebesar USD1,1 miliar atau senilai Rp16 triliun dari SofBank Vision Fund dan Alibaba Group."Dalam sembilan tahun pertama kami, Tokopedia fokus untuk membangun marketplace terbesar di Indonesia yang menyediakan barang fisik serta digital," ungkap CEO dan Pendiri Tokopedia, William Tanuwijaya."Memasuki tahun kesepuluh, Tokopedia akan mengembangkan ekosistem kami menjadi infrastructure-as-a-service (IaaS) dimana teknologi logistik, fulfillment, pembayaran, dan layanan keuangan kami akan memberdayakan perdagangan, baik online maupun offline," imbuhnya."Ini akan memperluas skala dan jangkauan Tokopedia, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bagi jutaan bisnis dan mitra dalam ekosistem Tokopedia dan mengakselerasi terwujudnya misi besar kami untuk melakukan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia," jelas William.Head of Investment, Southeast Asia and India di Alibaba Group, Kenny Ho, menuturkan bahwa perusahaannya memiliki misi yang sama dengan yang ditunjukkan Tokopedia.Misi mereka adalah memudahkan siapapun untuk memulai dan membangun bisnis di mana saja sehingga Alibaba Group mau mendukung pertumbuhan Tokopedia.Performa dari layanan yang dihadirkan oleh Tokopedia juga disebut pihak SoftBank sebagai alasan memberikan suntikan dana kepada Tokopedia. Tokopedia dinilai sudah berhasil membantu jutaan UKM di Indonesia menjual produk secara digital ke seluruh pelosok nusantara."Tokopedia telah menyediakan akses ke lebih dari 100 juta jenis produk kepada masyarakat Indonesia. Dengan tingkat adopsi internet di Indonesia yang terus bertumbuh pesat, Tokopedia ada di posisi yang tepat untuk melayani jutaan masyarakat lainnya," tutur Senior Investor SoftBank Investment Advisers dan Anggota Dewan Tokopedia, Lydia Jett.Tokopedia mengklaim bahwa mereka sudah menjangkau 93 persen kecamatan di seluruh Indonesia di lebih dari 17.000 pulau. Tahun ini gross merchandise value (GMV) Tokopedia juga disebut meningkat hingga empat kali lipat dan 25 persen transaksi untuk jenis same-day delivery.(MMI)