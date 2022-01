Huawei Gelar Better Together, Diskon Harga HP

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Huawei mengumumkan gelaran program Better Together, yang berlangsung sejak tanggal 1 Januari hingga 28 Januari 2022 ini. Program ini menawarkan berbagai produk karya Huawei yang dinilainya memungkinkan pengguna tetap terhubung dengan keluarga dan sahabat.“Nantikan segera program Better Together yang menawarkan berbagai promosi dan hadiah menarik secara bersamaan, seperti Kotak Hadiah dengan kejutan menarik di dalamnya, Huawei Mobile Service, diskon 20 persen untuk pembelian Huawei Care, undian berhadiah dan lain-lain,” ujar Country Head of Huawei CBG Indonesia Patrick Ru.Produk yang ditawarkan Huawei dalam program ini termasuk smartphone Huawei yang baru diluncurkan pada bulan Desember lalu yaitu Huawei Nova 9, serta Huawei Watch GT 3, dan laptop seri Matebook.Selain itu selama program Better Together berlangsung, pelanggan juga berkesempatan mendapat kejutan baik secara online dan offline untuk setiap pembelian smartphone, laptop, tablet, smartwatch, wireless earbuds dan lainnya.Selama program Better Together berlangsung, pelanggan dapat membeli Huawei Nova 9 seharga Rp7.599.000, serta Huawei FreeLace gratis. Sementara itu, program ini menawarkan Huawei MatePad 11 dengan harga khusus sebesar Rp7.299.000, dilengkapi Huawei MatePad 11 Keyboard seharga Rp1.599.000 yang akan diperoleh konsumen secara gratis.Sedangkan smartwatch Huawei Watch GT 3 dengan HarmonyOS ditawarkan seharga Rp3.399.000 selama periode Better Together ini, dan konsumen bisa mendapatkan tali jam model fluoroelastomer secara gratis.Harga menarik juga ditawarkan Huawei untuk perangkat komputasi karyanya, yaitu Huawei MateBook D15, dengan harga khusus sebesar Rp9.999.000, lengkap dengan Office 365, tas punggung, dan Wireless Mouse secara gratis, pada program Better Together ini.Sebagai informasi, penawaran menarik juga ditawarkan untuk produk Huawei MateBook series, termasuk MateBook D14, 14s, dan 14, dengan gratis Office 365, tas punggung, mouse nirkabel, hingga cashback.Konsumen dapat memanfaatkan program Better Together ini di sejumlah toko offline seperti Erafone, Urban Republic, Huawei HES Stores, dan Datascrip Mall, serta sejumlah mitra ecommerce seperti Tokopedia, Shopee, JDID, Blibli, Lazada, dan Eraspace.