Akses Telekomunikasi di Kawasan Bencana Pulih 99,1%

Layanan telekomunikasi di Selat Sunda setelah bencana tsunami telah pulih 99,1 persen. Hal ini diumumkan oleh Ahmad M. Ramli, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika."Ada 0,9 persen BTS yang masih terganggu operasinya. Namun demikian, akses telekomunikasi di lokasi yang BTS-nya down dapat di-cover oleh mobile BTS dan sistem recovery pada saat pada saat awal terjadinya bencana," kata Dirjen PPI Ramli pada Rabu, 26 Desember 2018.Layanan telekomunikasi mengalami gangguan karena tidak ada pasokan listrik ke BTS di wilayah yang terkena bencana tsunami yang melanda Banten dan Lampung Selatan."Saat ini sebanyak 4.687 BTS dari total 4.731 BTS eksisting yang ada di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lampung Selatan sudah dapat beroperasi untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi warga," ujar Ramli.Dia menjelaskan, operator kini juga menyediakan genset untuk memberikan daya pada BTS. Di kawasan yang BTS-nya belum mendapatkan pasokan listrik, Kominfo meminta agar operator untuk mengeluarkan BTS combat atau mobile genset. Dengan begitu, diharapkan, layanan telekomunikasi akan bisa pulih."Kementerian Kominfo akan terus melakukan monitoring terhadap progres BTS yang dalam status down dan melakukan pengukuran terhadap kualitas layanan seluler (Quality of Service/QoS)," katanya."Akses telekomunikasi merupakan hal vital dalam kondisi bencana, selain untuk mendukung proses evakuasi penduduk, komunikasi dalam pencarian jenasah, peringatan dini, juga sangat penting agar penduduk yang terdampak dapat berkomunikasi dengan handai taulan, teman dan kerabat. Dalam keadaan musibah seperti ini akses telekomunikasi memiliki peran sangat penting dan strategis."(MMI)