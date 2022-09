Berita Teknologi Terpopuler, dari Tencent dan Ubisoft hingga State of Survival

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Kamis, 8 September 2022 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Raksasa internet atau industri game asal Tiongkok yaitu Tencent tidak main-main soal berinvestasi. Rumor bahwa Tencent akan membeli Ubisoft kini terjawab, meskipun tidak membeli alias akuisisi tapi nilainya termasuk sangat besar.Ubisoft dalam informasi terbaru menyatakan bahwa Tencent telah berinvestasi ke saham Ubisoft. Meskipun disebut minority stake tapi porsinya termasuk besar yaitu 49,9 persen dengan nilai sekitar EUR300 juta atau Rp4,4 triliun.Baca “Tencent Pegang Hampir Separuh Kepemilikan Ubisoft” di sini realme di Indonesia mungkin akan segera merilis smartphone baru sebab di global mereka baru saja meluncurkan realme C33. Seri ini menjadi pelengkap keluarga realme C Series namun produk tersebut baru hadir di India.realme C Series merupakan lini smartphone kelas entry-level, demikian juga dengan realme C33. Di sini ditawarkan harga India mulai dari INR8.999 untuk spesifikais terendah menurut model kapasitas RAM dan memori internalnya.Baca “Begini Spesifikasi realme C33 Global, Berapa Harganya?” di sini State of Survival mengumumkan perayaan tiga tahun mereka dengan tema "Party On Survivors". Pihak penerbit FunPlus menyebut game ini akan mempersembahkan sebuah Carnival Party, diisi dengan berbagai hadiah menarik.Game yang mengusung tema survival ini sebelumnya telah bekerja sama dengan IP terkenal seperti "Infernal Road" dan "The Joker". Sejauh ini telah diunduh lebih dari 150 juta kali secara global.Baca “State of Survival Rayakan Ultah ke-3” di sini