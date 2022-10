Erajaya akan Boyong Nothing Ear (Stick) ke Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Erajaya Active Lifestyle memastikan akan memboyong earphone terbaru karya merek Nothing yaitu Ear (Stick) ke Indonesia. Erajaya mengumumkan perangkat ini akan mulai tersedia di jaringan ritel Erajaya mulai tanggal 4 November mendatang.“Produk audio terbaru dari brand Nothing, Ear (Stick), yang diperkenalkan perdana di ajang London Fashion Week baru-baru ini, menarik perhatian audiophile dan pengamat mode, karena desainnya yang unik dan melawan norma. Kami yakin produk ini akan diterima pecinta active lifestyle di Indonesia,” ujar CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto.Sebagai pengingat, Ear (Stick) pertama kali diperkenalkan di ajang peragaan busana London Fashion Week yang berlangsung pada tanggal 20 September lalu. Berkolaborasi dengan perancang Chet Lo, Ear (Stick) turut diperagakan bersama busana karya Lo.Kala itu, Nothing menyebut kolaborasi antara pihaknya dengan Chet Lo lahir atas dasar persamaan prinsip yang dianut keduanya, yaitu inovasi, passion, serta insting. Nothing Ear (Stick) mengusung desain bagian sasis penyimpanan yang sepenuhnya baru.Bagian tersebut mengusung bentuk serupa lipstik dan diklaim Nothing akan lebih mudah untuk disimpan di saku dibandingkan dengan desain yang diusung oleh generasi sebelumnya. Nothing Ear (stick) dilaporkan akan meluncur pada akhir tahun ini, namun Nothing menolak untuk berbagi lebih banyak informasi lebih spesifik.Erajaya mengumumkan akan memasarkan produk audio ini melalui gerai Urban Republic, Erafone, iBox, laman ecommerce Eraspace.com, dan Urban Republic Official Store di platform Tokopedia dan Shopee.Sebagai pengingat, transparansi merupakan inti dari desain yang diusung oleh produk Nothing. Nothing juga mengusung desain transparan ini pada bagian belakang smartphone karyanya, bertajuk Nothing Phone.