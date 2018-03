Google Mungkinkan Pengguna Belanja di Play Store Negara Lain

: Google menggulirkan kemampuan baru bagi pengguna perangkat bersistem operasi Android, memungkinkan mereka mengunduh game atau aplikasi yang sebelumnya tidak tersedia di negara asal pengguna.Fitur Country and profiles baru ini secara cepat memungkinkan pengunjung Android Market untuk memeriksa aplikasi yang tersedia di negara berbeda. Namun, Google menawarkan fitur ini hanya untuk pengguna Android yang memenuhi kriteria tertentu.Pengguna yang dapat menikmati fitur tersebut adalah pengguna yang sebelumnya telah melakukan pembelian menggunakan metode pembayaran valid dari versi Google Play Store negara lain, selain dengan negara asal pengguna tersebut.Seluruh proses peralihan ke Google Play Store di wilayah berbeda membutuhkan tiga langkah. Pertama, pengguna perlu membuka aplikasi Google Play Store pada perangkat mereka dan mengklik menu Account. Kemudian, jika memenuhi kriteria, pengguna akan menemukan opsi baru pada halaman Account bernama Country and profiles.Jika menemukan opsi tersebut pada aplikasi Play Store, klik opsi itu. Pengguna juga dapat menemukan negara pengaturan aplikasi Google Play Store, beserta daftar negara yang dapat dipilih.Pilih salah satu negara yang diinginkan dan pengguna akan diboyong ke Google Play Store versi negara tersebut.Sebelumnya, pada Chrome 64, Google meluncurkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat agar video tidak secara otomatis diputar pada situs-situs tertentu.Pada Chrome 66, perusahaan internet raksasa itu akan membuat persyaratan tertentu yang membatasi video yang akan secara otomatis dimulai ketika pengguna membuka sebuah situs.Sementara itu, kawasan perdagangan tua King's Cross di London sedang direvitalisasi. Dua raksasa IT globa memastikan akan membangun markasnya di sana, setelah Google kini Facebook. Facebook mengincar lokasi di utara sekolah seni Central Saint Martins, tidak jauh dari markas baru Google untuk tujuh ribu karyawannya.(MMI)