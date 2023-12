Apple Umumkan Pemenang App Store Award 2023

Advertisement

Jakarta: Seperti tradisi yang dilakukannya pada periode tahun ini, Apple mengumumkan pemenang App Store Award untuk tahun 2023. Terdapat sembilan kategori dari aplikasi iPhone dan iPad hingga game tahun ini serta pemenang aplikasi untuk Mac, Apple Watch, Apple TV dan Apple Arcade.Apple juga menasbihkan AI generatif sebagai pemenang pada kategori Trend of the Year. Mengutip GSM Arena, CEO Apple Tim Cook menyampaikan bahwa sangat menginspirasi memperhatikan cara pengembang dalam membangun aplikasi dan game mengagumkan yang mendefinisikan ulang dunia di sekitar manusia.Cook menambahkan bahwa pemenang tahun ini mewakili potensi tidak terbatas dari pengembang untuk mewujudkan visi mereka, menciptakan aplikasi dan game dengan kecerdikan dan kualitas luar biasa, serta misi yang didorong oleh tujuan.AllTRails merupakan pemenang iPhone App of the Year untuk tahun 2023, menyuguhkan panduan jalur dan informasi eksplorasi luar ruang komprehensif dengan review mendetil dan tips dari anggota komunitas.Sedangkan Pret-a-Makeup terpilih sebagai pemenang iPad App of the Year, menawarkan sketchpad makeup true-to-life untuk seluruh pengguna dari seniman profesional hingga pengguna kasual.SmartGym merupakan pemenang Apple Watch of the Year dengan dukungan perpustakaan rutinitas olahraga terintegrasi serta pelaporan kesehatan. Sedangkan Photomator dimahkotai sebagai pemenang Mac App of the Year, menawarkan rangkaian alat edit foto kelas profesional dengan alat berbasis Machine Learning.MUBI menjadi pemenang Apple TV App of the Year dan ditawarkan sebagai solusi satu pintu bagi pengguna yang menggemari film indie serta dokumenter internasional. Sementara itu, pemenang iPhone Game of the Year tahun ini diraih oleh Honkai: Star Rail.Game Lost in Play meraih gelar sebagai pemenang iPad Game of the Year, sedangkan Lied of P menyabet gelar pemenang dalam kategori Mac Game of the Year dan Hello Kitty Island Adventure dimahkotai sebagai Apple Arcade Game of the Year.