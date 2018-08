Bocoran Baru Motorola One

: Di Tiongkok, Motorola baru-baru ini mengumumkan P30 yang hadir dengan menyerupai kombinasi antara iPhone X dan Huawei P20 Pro. Setelahnya P30, Motorola juga dikabarkan akan meluncurkan P30 Play dan P30 Note pada pasar Tiongkok.Namun, tersedia informasi terkait perolehan sertifikasi perizinan untuk kedua ponsel cerdas terbaru Motorola tersebut. Salah satu perangkat yang dilaporkan telah mendapatkan sertifikasi dari badan regulasi telekomunikasi Tiongkok, TENAA, adalah Motorola One.Perangkat ini hadir dengan nomor model XT1941-2, mengusung bodi dalam balutan kaca di bagian belakang dan bingkai mengkilat. Selain itu, sensor kamera juga ditempatkan secara vertikal, serta didukung oleh lampu flash warna ganda.Di bagian belakang, turut terdapat logo Motorola yang diprediksi juga berfungsi sebagai sensor pemindai sidik jari. Seperti Motorola P30, Motorola One juga hadir dengan layar berdesain poni, menjadi tempat untuk berbagai sensor. Sedangkan bezel bagian bawah hadir dan dihiasi dengan merek Motorola.Di sisi kanan, terdapat tombol volume dengan ukuran lebih panjang dan tombol daya. Menyoal spesifikasi, dokumen sertifikasi tidak menampilkan banyak informasi selain dukungan layar berukuran 5,8 inci dan baterai berkapasitas 3.000 mAh.Dokumen ini juga mengonfirmasikan bahwa Motorola One akan didukung prosesor Qualcomm Snapdragon 625 dan RAM 4GB. Smartphone ini juga akan diluncurkan dengan antarmuka pengguna ZenUI 4.0 di Tiongkok, sedangkan versi internasional menggunakan Android stok.Saat ini, Motorola One dilaporkan siap untuk meluncur bersama dengan Motorola One Power pada bulan September mendatang, dan diprediksi sebagai pengganti dari Moto X4 yang diluncurkan pada tahun lalu.Menyoal harga, perangkat ini akan ditawarkan dengan kisaran harga antara USD300 (Rp4,3 juta) hingga USD400 (Rp5,7 juta).(MMI)