32 Pembicara Hadir di Cyber Intelligence Forum Indonesia 2021

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate yang diwakili oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc resmi membuka edisi perdana dari Cyber Intelligence Forum Indonesia 2021.Forum ini dilaksanakan dari tanggal 12 Agustus hingga 12 September 2021 dan berlangsung secara virtual. Forum diselenggarakan oleh GovWare dan Adhouse Clarion Events serta MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia)Acara ini merupakan wadah para pelaku industri untuk mengembangkan wawasan serta memperluas jaringan dengan para ahli serta para pengambil keputusan terutama dalam sektor advanced threat protection, application security, telecommunication, cloud security, cybersecurity, data protection security, fintech, FSI, IoT, cyber defence, dan masih banyak lagi.“Sesuai tema Cyber Intelligence Forum Indonesia 2021, ‘Threat Landscape for Indonesia’s Digital Leaders’, acara ini menyoroti para digital leaders termasuk dari Huawei Indonesia yang berbagi ilmu serta best practice dengan tujuan memperkaya informasi keamanan siber dan melakukan benchmarking untuk mencari solusi perencanaan ke depan,” kata Sarwoto Atmosutarno, Chairman MASTEL.Ancaman kejahatan siber telah menjadi isu internasional, termasuk di Indonesia. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) periode Januari-Mei 2021 menyebutkan jumlah kasus serangan siber di Indonesia mencapai 448 juta kasus. Dalam penanganannya, diperlukan sinergi dari semua pihak dalam pengembangan teknologi yang mencakup pengembangan infrastruktur, big data, dan cybersecurity.Sementara itu dalam rangka mengembangkan infrastruktur teknologi di tahun 2021, teknologi 5G akan menjadi salah satu penopang yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia.Syarbeni. Cyber Security and Privacy Protection Officer, Huawei Indonesia mengatakan, “Kepercayaan pada keamanan 5G telah menjadi perhatian utama negara-negara di seluruh dunia seiring dengan perubahan dunia yang semakin digital. GSMA dan 3GPP telah bekerja bersama para pemangku industri seluler untuk mempromosikan NESAS sebagai standar spesifikasi jaminan keamanan yang telah diterima secara luas oleh industri. Kami percaya bahwa ini adalah cara yang efektif untuk membangun kepercayaan di era digital.”Cyber Intelligence Forum Indonesia 2021 memberikan akses informasi terkini terkait perkembangan keamanan siber dengan menghadirkan 32 pembicara terkemuka dari institusi pemerintahan, pertahanan, dan profesional. Di antaranya Kolonel Chb Bagus Artiadi – Kepala Bidang Tata Kelola & Kerjasama Pushansiber Bainstrahan, Kementerian Pertahanan RI, narasumber sesi panel diskusi dengan tema “Defending Indonesia’s Cyber Territory (Cyber Defence Focus)”.Kemudian ada Anton Setiyawan – Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi, BSSN, yang membawakan materi dengan tema “Data Privacy and Governance for ICT Sector”. Setiaji – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Jawa Barat, salah satu narasumber panel diskusi dengan tema “The Challenge and Imperative of Public & Private Sector Cybersecurity”, dan masih banyak lagi.Pergelaran perdana Cyber Intelligence Forum Indonesia 2021 ini juga memiliki fitur chat dan temu bisnis yang dilengkapi teknologi Artificial Intelligence sehingga memudahkan partisipan dalam berjejaring sesuai dengan profil yang diinginkan berdasarkan minat, industri, serta produk yang ditawarkan atau yang dicari.(MMI)