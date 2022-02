realme 9 Pro+ Adu Hasil Foto Versus Kamera Smartphone Mahal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Hari ini terhitung sejak pukul 00.00 WIB realme telah membuka akses ke situs realme Camera Lab . Pada situs yang akan tersedia hingga tengah malam nanti berisi hasil foto dari kamera realme 9 Pro+.realme 9 Pro+ merupakan smartphone terbaru yang rencananya dirilis dalam waktu dekat. Meskipun realme seri angka atau realme Number series merupakan smartphone kelas menengah namun di kesempatan ini dibuktikan bahwa kameranya sekelas smartphone flagship.Apabila Anda mengklik tautan ini , maka Anda bisa langsung mengakses situs realme Camera Lab. Di sini ditampilkan hasil foto kamera realme 9 Pro+ diadu dengan Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi 12, dan Google Pixel 6.Tentu saja melihat kompetitornya tersebut jelas realme 9 Pro+ ingin membuktikan bahwa teknologi atau kualitas kameranya bisa sejajar dengan smartphone mahal sekalipun, berikut adalah beberapa foto hasil kamera realme 9 Pro+:Pada situs realme Camera Lab, Anda cukup mengklik tombol kuning bertuliskan “Click Here to Take Pictures Again”. Di bagian bawahnya akan muncul empat foto yang masing-masing diklaim berasal dari smartphone berbeda.Geser lagi ke bagian bawahnya akan tersedia beberapa kategori lain yang menyajikan komparasi atau perbandingan hasil foto dari setiap kamera smartphone dengan objek berbeda. Apabila ingin menikmati detailnya, maka klik tombol “Click Here to Download the Pictures: sehingga hasil foto lebih besar dan tajam bisa dilihat lebih jelas.realme 9 Pro+ disebut memiliki sensor kamera Sony IMX766 dengan OIS dan berukuran 1/1,56 inci. Ada tiga kamera belakang dengan kemampuan utama 50MP. realme 9 Pro+ rencananya akan dirilis pada tanggal 16 Februari, perangkat ini mengandalkan MediaTek 920 5G di dapur pacunya.