Ini Jajaran Ponsel Motorola yang Kebagian Android 9 Pie

: Sebelumnya, Motorola berjanji segera mengungkapkan informasi tersebut saat perusahaannya setelah peta jalan resmi diputuskan.Kini, Motorola memenuhi janjinya dan mengungkap perangkat yang akan menerima update sistem operasi Android terbaru Google. Smartphone Motorola yang akan menerima update termasuk Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2 Force Edition, Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G6 Plus, Moto G6 dan Moto G6 Play.Namun, Motorola masih merahasiakan tanggal pasti pengguliran update sistem operasi ini, meski menyebut akan mulai dilakukannya pada kuartal tiga tahun ini. Perusahaan asal Amerika Serikat ini juga menyebut update disesuaikan secara spesifik dengan negara atau operator seluler.Penyesuaian ini akan menyebabkan waktu penerimaan Android 9 Pie berbeda pada masing-masing perangkat. Update sistem operasi ini tidak akan didukung oleh perubahan khusus karya Motorola. Update ini akan dibekali fitur Intuituve Navigation dan Recent App baru.Mode Do Not Disturb lebih baik, menu pengaturan lebih berwarna, usia baterai lebih lama, dan fitur split-screen lebih baik juga disebut akan mendukung Android 9 Pie yang ditawarkan oleh Motorola untuk perangkat karyanya.Sebelumnya, Motorola mengumumkan kehadiran aplikasi Moto Face Unlock di Google Play Store, sistem pengenal wajah ini memungkinkan pengguna membuka kunci perangkat Moto dengan menatap layar ponsel, dan terdapat pada seluruh perangkat Motorola Moto.(MMI)