Samsung Luncurkan Galaxy J7 Duo, Harga Rp3,7 Juta

Samsung Electronics Indonesia meluncurkan smartphone kelas menengah terbaru di Indonesia, Galaxy J7 Duo. Ponsel cerdas ini mengunggulkan kemampuan kamera dan kompatibilitas dengan rangkaian perangkat wearable Gear Fit."Samsung Galaxy J7 Duo ini menyasar kalangan milenial yang sudah tidak asing dalam berinteraksi dengan internet, namun baru mulai berkarya dan ingin perangkat berteknologi terbaru," Ujar Head of Products Marketing IM Business Samsung Electronics Indonesia Denny Galant.Mengunggulkan dukungan kamera, Samsung membekali Galaxy J7 Duo dengan kamera belakang ganda beresolusi 13MP dan 5MP, serta kamera depan 8MP. Kedua kamera ini didukung aperture f/1.9, diklaim mampu menghadirkan hasil foto dengan kecerahan baik.Selain itu, kamera Samsung Galaxy J7 Duo juga dibekali dengan sejumlah fitur yang sebelumnya telah hadir di perangkat pendahulunya, yaitu fitur Live Focus dan efek bokeh. Tidak hanya itu, fitur stiker juga dihadirkan guna memanjakan pengguna kamera depan Galaxy J7 Duo.Kamera depan Samsung Galaxy J7 Duo juga didukung oleh teknologi Artificial Intelligence (AI), bertugas untuk membantu proses pemindaian wajah pada fitur stiker Augmented Realty (AR) dan untuk fitur keamanan Face Recognition.Selain Face Recognition, Samsung J7 Duo juga mengunggulkan keamanan via sensor pemindai jari yang tersemat pada tombol home di bawah layar. Samsung secara eksklusif memasarkan Galaxy J7 Duo via Blibli.com seharga Rp3.699.000 dengan pilihan warna hitam, emas dan biru.(MMI)