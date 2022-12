Ide Hadiah Natal dari Rangkaian Perangkat Huawei

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Turut merayakan hari raya Natal yang identik dengan saling bertukar hadiah dan kemeriahan Tahun Baru, Huawei merilis program Perfect Moments Together, yang telah berlangsung sejak tanggal 1 Desember 2022, hingga 31 Januari 2023.“Perfect Moments Together adalah bentuk terima kasih sekaligus apresiasi kepada Huawei Fans dan para gadget lovers di seluruh Indonesia, atas besarnya antusiasme terhadap berbagai perangkat yang kamu luncurkan dan pasarkan di sepanjang tahun 2022,” ujar Country Head of Huawei Device Indonesia Patrick Ru.Melalui Perfect Moments Together ini, Huawei hadirkan beragam promosi terkini dari berbagai produk terbaiknya dengan harga dan hadiah spesial dengan total hingga Rp7,3 Juta, serta dapat dinikmati pada Huawei Official Store di melalui mitra ecommerce, seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, JD.ID, dan Lazada.Dalam program ini, Huawei menawarkan sejumlah produk yang dinilainya dapat menjadi pilihan terbaik untuk dipilih konsumen sebagai hadiah penutup tahun 2022 ini. Produk yang ditawarkannya termasuk Huawei MateBook D14 dan Huawei MateBook 14.Huawei MateBook D14 yang didukung prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 ini ditawarkan dengan harga dari Rp7.599.000, sedangkan Huawei MateBook 14 yang mengunggulkan teknologi layar 2K HUAWEI FullView Display dengan harga dari Rp9.999.000 dalam program ini.Setiap pembelian masing-masing laptop selama promo berlangsung, pembeli berhak mendapatkan gratis mouse nirkabel, tas punggung, dan Microsoft Office 365 dengan nilai total sebesar Rp1.375.000.Selain itu, Huawei juga menawarkan MateBook D16 yang ditenagai oleh prosesor Intel Core H-Series Generasi ke-12 dengan harga dari Rp 13.999.000, serta MateBook 14s dengan desain tipis dan ringan dengan harga dari Rp10.999.000.Program Perfect Moments Together ini juga dimeriahkan oleh smartphone P50 Pro yang ditawarkan seharga Rp12.999.000, serta tablet Huawei MatePad SE seharga Rp2.799.000. Konsumen juga dapat membeli Watch GT 3 Pro dengan harga Rp2.999.000 dan Watch GT Runner seharga Rp2.699.000.Huawei juga mengusung Watch Fit 2 sebagai pilihan terbaik lainnya untuk dihadiahkan kepada orang tersayang konsumen, dan menawarkannya seharga Rp2.199.000 dalam program Perfect Moments Together ini.