Ini Fitur Unggulan Infinix Zero 5G

Jakarta: Infinix menghadirkan Infinix Zero 5G di Indonesia, mengusung sejumlah keunggulan diklaim mampu mencuri perhatian konsumen. Pada seri Zero ini, Infinix menyebut pihaknya mengutamakan aspek value for money.Di antara sejumlah keunggulan Infinix Zero 5G salah satunya adalah dukungan chipset prosesor MediaTek Dimensity 900, dengan arsitektur 6nm dan telah terintegrasi modem 5G New Radio (NR) sub-6GHz.Chipset ini mengusung CPU octa-core terdiri dari dua prosesor ARM Cortex-A78 hingga 2.4GHz, serta enam prosesor ARM Cortex-A55 core hingga 2GHz. Chipset ini diklaim lebih efisien daya hingga 33 persen jika dibandingkan platform lainnya, berkat teknologi HyperEngine 3.0.Selain itu, Infinix mengklaim Zero 5G Series mampu mendukung keseharian pengguna berkat dukungan baterai berkapasitas 5.000 mAh dan dengan teknologi pengisian daya cepat 33W. Smartphone ini diklaim mampu bertahan hingga 9,4 jam dalam bermain game, 27 hari siaga, 22 jam menelepon, dan 152 jam memutar musik.Infinix Zero 5G Series juga dilengkapi dengan fitur Extended RAM, memungkinkan smartphone meningkatkan kapasitas RAM dari 8GB menjadi 13GB. Pengguna dapat mengakses pengaturan Extended RAM pada bagian Storage, lalu MemFusion.Keunggulan terakhir yang diusung Infinix Zero 5G Series adalah desain Uni-Curve, menampilkan desain ramping dengan lekukan halus di belakang panel, menggunakan material komposit menyerupai kaca.Sebelumnya, Infinix mengumumkan keterlibatannya secara langsung pada ajang M4 World Championship 2023 sebagai sponsor utama. Ajang tersebut merupakan kompetisi Mobile Legends dan akan berlangsung di Indonesia.Kehadiran Infinix Note Series sebagai smartphone resmi M4 World Championship 2023 disebut karena ponsel cerdas ini didukung spesifikasi sesuai dengan pengguna masa kini. Sebagai informasi, Infinix Note 12 2023 didukung chipset MediaTek Helio G99 dengan CPU octa-core dengan dua ARM Cortex-A756 berkecepatan clock 2.2GHz.