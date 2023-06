Startup Nuxcle Juara di NextDev Telkomsel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Program inkubator startup dan inovasi Telkomsel yaitu NextDev tahun ke-8 kembali mengumumkan peserta terbaik. Di ajang NextDev Summit 2023 pekan ini, startup Nuxcle meraih “Best of The Best Startup”.Startup Nuxcle mengembangkan kendaraan listrik berupa skateboard listrik, electric bikes (prototype), dan electric scooter (prototype).Tidak hanya itu, Nuxcle juga membuka layanan konversi kendaraan listrik untuk kendaraan roda dua konvensional di Indonesia dengan menggunakan bahan daur ulang.Nuxclediklaim membantu masyarakat Indonesia untuk menghemat lebih dari lima kali lipat biaya bulanan untuk pembelian bahan bakar, sekaligus memperlambat laju pemanasan global dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular yang berfokus pada proses reducing, reusing, dan recycling.Keberhasilan dan penghargaan yang diterima Nucxcle di program NextDev Telkomsel tahun ke-8 memuat startup ini menerima dana hibah untuk pengembangan bisnis ke depannya.“Setelah mengikuti rangkaian program dari awal hingga summit, kami terkesan karena NextDev memberikan bimbingan luar biasa dan perhatian lebih terhadap startup dengan menghadirkan mentor ahli hingga business matching,” ujar CEO Nuxcle, Arif Fajar Saputra.“Melalui NextDev, kami mendapatkan banyak insight tentang industri dan B2B yang membuat fokus kami semakin tajam dan membuka peluang bagi kami untuk berkembang serta memberikan dampak lebih terhadap lingkungan maupun sosial,” tuturnya.Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng menjelaskan bahwa program NextDev Telkomsel berkontribusi memperkuat fundamental bisnis dan dampak positif bagi startup early-stage di Indonesia.“Dengan fondasi startup yang sustainable serta semakin kuat bersama NextDev, Telkomsel bersama ekosistem startup nasional dapat berkolaborasi memberikan dampak signifikan bagi inklusi ekosistem digital,” kata Derrick.12 startup yang berpartisipasi pada fase NextDev Academy mengikuti Sesi Business Matching & Investors Meet Up bersama Telkomsel, institusi pemerintahan dan ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor swasta, dan para pemodal ventura.Berdasarkan penilaian para investor dari aspek business modelling, marketing, product development, investment pitch, hingga team/people/finance, terpilih 4 startup terbaik dari tiap sektor, antara lain Hisa Games pada kategori Game and Gaming Platform, Fisiohome pada Health and Education, Shieldtag untuk Tourism and Creative Economy, serta Nuxcle.Sejak 2015, lebih dari 5.000 startup digital di seluruh Indonesia telah terlibat dengan kegiatan NextDev Talent Scouting, lebih dari 100 startup telah terbantu oleh para mentor ahli dan modul pengembangan startup NextDev Academy.