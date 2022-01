Berita Teknologi Terpopuler, dari XL Axiata dan First Media hingga UFL

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Minggu, 30 Januari 2022 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Pengguna internet seluler dan internet fiber alias rumah jangan kaget apabila ke depannya mendengar bahwa XL Axiata dan First Media menjalin kerja sama. Keduanya kini sudah menjadi saudara setelah XL Axiata membeli saham Link Net yang merupakan induk First Media.Menurut informasi yang dirilis pada 28 Januari 2022, Axiata Group Berhad (Axiata) dan PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJB) untuk bersama-sama mengambil alih saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam PT Link Net Tbk (Link Net) yang dimiliki Asia Link Dewa Pte Ltd (ALD) dan PT First Media Tbk (FM).Baca “Jangan Kaget, XL Axiata dan First Media Kini Saudara” di sini Halaman Google Trend yang menampilkan daftar pencarian alias googling paling populer hari ini memperlihatkan bahwa “MP3 juice download lagu” menjadi query yang banyak dicari.Medcom.id melakukan penelusuran dan menemukan bahwa MP3 Juice merupakan layanan berbasis website yang digunakan untuk download lagu MP3 dari YouTube. Hal menariknya adalah di sini tersedia kemudahan dalam mencari lagu MP3 yang ingin diunduh.Baca “Cara Pakai MP3 Juice Buat Download Lagu dari YouTube” di sini Selama ini game sepak bola didominasi oleh dua judul game FIFA dan Efootball (dulu Pro Evolution Soccer atau PES). Kini, muncul game yang mencoba melawan dominasi tersebut yakni, UFL.UFL diperkenalkan pada 2021 lalu di ajang Gamescom. Game ini dikembangkan oleh developer Strikerz Inc. Terbaru, game berbasis Unreal Engine ini memamerkan gameplay perdananya pada Sabtu, 29 Januari 2022.Baca “Saingan FIFA dan PES Rilis 2022, UFL Pamerkan Gameplay Perdana” di sini