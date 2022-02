3 Kemudahan S Pen untuk Kerja Hybrid

(MMI)

Jakarta: Konsep bekerja hibrida atau hybrid sudah menjadi norma baru. Galaxy S22 Ultra 5G, yang meluncur pada 9 Februari lalu, menghadirkan S Pen yang tertanam langsung. Ditambah dengan prosesor 4nm pertama serta chipset Snapdragon 8 Gen 1, smartphone ini menjadi solusi yang tepat untuk mendukung kerja hybrid.“Samsung kembali dengan berbagai inovasi yang membawa standar baru untuk smartphone flagship, dari Pro Grade Camera, powerful chipset, hingga pembaruan S Pen yang bertujuan untuk mendukung gaya hidup masyarakat di era digital,” ujar Selvia Gofar, Head of Product Marketing Samsung Mobile Experience, Samsung Electronics Indonesia.“Galaxy S22 Ultra 5G dirancang khusus untuk menjadi daily driver yang menunjang produktivitas pengguna dalam hal apa pun, khususnya masa kerja hibrida saat ini dengan menggabungkan kekuatan performa seri Note dan kreativitas superior dari kamera seri S.”Dilansir dari Harvard Business Review, bekerja secara hibrida dari mana saja kerap dianggap menyenangkan karena keleluasaan yang dimiliki. Faktanya, bekerja tanpa tatap muka justru lebih melelahkan karena banyaknya koordinasi yang harus dilakukan, dari mencocokkan jadwal, komunikasi jarak jauh, dan lainnya.Lantas, bagaimana membangun kerja sama walau berjauhan? Simak cara kerja lebih pintar dengan memanfaatkan S Pen berikut ini:Bagi kamu yang terbiasa menulis hasil meeting pada buku catatan pasti akan merasa kerepotan saat proses mengetik ulang, apalagi waktu tambahan yang harus dihabiskan hanya untuk menyalin.Hal ini tidak berlaku untuk S Pen yang tersemat pada Galaxy S22 Ultra 5G yang mendapatkan pembaruan dengan latensi lebih rendah pada 2,8ms, 3x lebih responsif dibandingkan seri sebelumnya. Pengalaman menulis, menggaris, atau menggambar akan terasa lebih natural dan nyata.Cukup buka Samsung Notes, tulis catatan, ketuk ikon Text, dan ketuk Convert. Tulisan akan secara otomatis dikonversi dalam bentuk teks. Tidak perlu khawatir tulisan apabila tidak terbaca, karena fitur ini tersedia dalam 88 bahasa. Hal ini juga bisa dilakukan langsung untuk menulis topik populer seperti tips di medsos seperti Twitter.Tidak jarang, kita menerima pekerjaan yang mendadak atau harus segera diselesaikan, padahal sedang jauh dari laptop. Pada saat seperti ini, kamu bisa mengirimkan referensi kepada rekan kerja dengan Galaxy S22 Ultra 5G, bahkan sambil multitasking.Kamu bisa berkomunikasi dengan rekan kerja sembari melakukan browsing di internet atau Gallery untuk sharing konten dengan lebih cepat. Caranya mudah, buat New Note dengan Air Command yang nantinya akan muncul sebagai PIP (Picture in Picture), lakukan pencarian pada laman browser, salin materi yang kamu inginkan dengan Web Clipper, lalu cukup klik ‘Link’ atau ‘Whole Page’ untuk membagikan link URL atau melampirkan konten pada shared notes.Sesi bekerja yang lama dan cukup intensif bisa menjadi lebih praktis dan interaktif dengan S Pen Galaxy S22 Ultra 5G yang sudah didukung Bluetooth Low Energy (BLE). Ada Smart Select untuk berbagi atau menyimpan informasi dengan instan. Lalu, ada Live Message untuk mengirim pesan unik sebagai inspirasi. Brainstorm pun terasa lebih menyenangkan dan sederhana semudah garisan tangan.Sempurnakan juga pengalaman brainstorming dengan Live Sharing di Google Duo, eksklusif di Galaxy smartphone. Sambil bertukar pikiran, kamu bisa screen share dan menuangkan ide-ide menarik di layar pakai S Pen untuk dapat dibahas bersama.S Pen juga memudahkan operasi smartphone dengan gestur seperti membuka kamera dengan ‘Air Action’ dan mengontrol tombol shutter tanpa menyentuh layar smartphone atau bahkan menjadikannya clicker saat presentasi.Ditambah lagi, teknologi 2X Dynamic AMOLED yang menghasilkan layar paling jernih dan mulus memberikan kenyamanan saat menulis, menggambar atau pun berselancar internet untuk mendapatkan ide dengan warna yang lebih tajam.Selain kemudahan, ada integrasi antar perangkat Galaxy dengan Collaboration View. Galaxy S22 Ultra 5G dapat tersamung secara mulus dengan Galaxy Tab S8 Series. Caranya mudah, aktifkan Bluetooth, gunakan WiFi yang sama pada kedua perangkat, pilih Advanced Features pada Settings, lalu klik ‘Continue Apps on Other Devices’.Saat mengedit dokumen, kamu bisa memilih palette (jenis kuas atau pen tip, warna, dsb) pada layar smartphone dan menulis atau menggambar secara full screen pada layar Tab S8. Berbagi file juga menjadi lebih cepat dan mudah berkan pilihan Link to Windows yang bisa langsung menghubungkan smartphone dan laptop.Samsung telah membuka pre-order sejak tanggal 9 Februari sampai 3 Maret 2022 di situs Samsung Indonesia. Dengan harga mulai dari Rp17.999.000, smartphone ini tersedia dalam opsi RAM 8GB dan 12GB serta ROM 128GB, 256GB dan 512GB.Selama periode pre-order, konsumen bisa mendapatkan berbagai penawaran senilai Rp4.847.000, yang terdiri dari e-voucher hingga Rp1.500.000, layanan Samsung Care+ selama satu tahun, Phone case eksklusif cashback bank hingga Rp1.000.000,dan cicilan 0 persen hingga 24 bulan.